NOTAS DA REDAÇÃO

CONVOCAÇÃO

O Governo do Rio Grande do Norte publica, nesta quarta-feira (10), a convocação dos primeiros 50 novos servidores, aprovados no concurso da Secretaria de Estado da Saúde. Serão 25 técnicos de enfermagem e 25 assistentes técnico-administrativos em saúde.

PESQUISA

O ex-prefeito Carlos Eduardo, animou-se com o resultado de pesquisa realizada pelo Instituto DataVero/DiáriodoRN na área metropolitana de Natal, onde estão localizados cerca de 40% dos eleitores do estado. Recebeu 11,24% dos votos para governador e 11,66% para senador.

INCLUSÃO

Diante dos resultados divulgados, Carlos Eduardo pediu aos institutos de pesquisas no Rio Grande do Norte que coloquem seu nomoe para ser avaliado, nessas duas posições, senador e governador.

NÚMEROS

De acordo com a pesquisa DataVero/ Diário do RN, no cenário estimulado geral a governador do Rio Grande do Norte, Allyson Bezerra tem 19,65% das intenções de voto, seguido de Carlos Eduardo (16,24%), Rogério Marinho (13,49%) e Álvaro Dias (11,49%).

SENADO

Para o Senado, na pergunta estimulada sobre o primeiro voto, Styvenson aparece com 33,47% das intenções, Carlos Eduardo Alves (PDT), com 11,66%, a governadora Fátima Bezerra (PT), com 11,41%, e a senadora Zenaide Maia (PSD), com 10,32%.

PARTIDO

Carlos Eduardo é filiado ao PSD de Zenaide Maia, senadora pré-candidata à reeleição, que tem reafirmado fidelidade absoluta à candidatura do prefeito Allyson a governador. Para Zenaide, o ideal é que Carlos Eduardo seja o segundo candidato do partido ao Senado.

EXONERAÇÃO

O Professor Pedro Fernandes Neto, ex-reitor da Universidade do Estado do RN pediu exoneração da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Pedro estava no governo desde 25 de janeiro. Agradeceu ao prefeito Allyson a confiança que recebeu.

PROJETO

A Câmara aprovou projeto de lei que aumenta de 30% para 45% o mínimo de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) direcionados à compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar. O texto será enviado à sanção presidencial.

IMPEACHMENT

Os deputados estaduais Antonio Donato (PT), líder da federação PT, PC do B e PV, e Guilherme Cortez (Psol), líder da federação Psol e Rede, protocolaram nesta terça-feira 9 um pedido de impeachment do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

MOTIVO

Os parlamentares alegam que o governador cometeu crime de responsabilidade ao viajar à Brasília na semana em que o STF julgava o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e articulou a favor do projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro.