RAFAEL

A coluna se integra às orações pela recuperação do ex-deputado Rafael Motta, vítima de acidente, em Natal, quando praticava kitesurf. Rafael foi submetido a procedimento cirúrgico na capital do estado e, no momento, encontra-se em recuperação em UTI.

NATÁLIA

A deputada federal Natália Bonavides (PT) foi eleita a melhor deputada do Rio Grande do Norte pelo Prêmio Congresso em Foco 2025, nesta quarta-feira (20). É o sexto ano consecutivo que recebe essa premiação.

PREVIDENTE

O vice-governador Walter Alves deseja assumir o governo, quando do afastamento da governadora Fátima, em abril, dispensando o natural período de adaptação. Por isso, já tem sua equipe de transição, aceita com naturalidade pelos atuais governantes.

DEMISSÃO

Nos corredores da Governadoria, a conversa é que não será mantido ninguém do partido dos trabalhadores. A administração será de Walter Alves, sem influência do governo que está terminando. Os atuais secretários já arrumam suas gavetas.

SUBSTITUIÇÃO

A governadora Fátima Bezerra sabe da importância do apoio do governador Walter Alves para sua reeleição ao Senado. Por esse motivo, não criará dificuldades para substituir seus atuais secretários, caso seja o desejo do atual vice-governador.

ELEIÇÃO

No partido dos trabalhadores, ninguém duvida que a governadora Fátima Bezerra, candidata ao Senado, ultrapassará o senador Styvenson Valentim na disputa pelos votos para o Senado. A senadora Zenaide que trate de se preocupar com a votação do colega senador Styvenson.

GETÚLIO

Nesta data, em 1954, o presidente Getúlio Vargas comete suicídio e denuncia “forças ocultas” que o impedem de governar. Em 1961, no mesmo mês de agosto, no dia 25, Jânio

Quadros renuncia à presidência, denunciando as mesmas forças ocultas. Ou seriam outras?

LAGOSTAS

Carga ilegal de 658 kg de lagostas de duas empresas do Rio Grande do Norte, foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Multa de R$ 76.560 e carga entregue ao programa Sesc Mesa Brasil, que distribui refeições para famílias em situação de insegurança alimentar.

PROTEÇÃO

A Câmara projeto de lei que cria regras para a proteção de crianças e adolescentes quanto ao uso de aplicativos, jogos eletrônicos, redes sociais e programas de computador. Como os deputados fizeram mudanças no projeto, ele volta ao Senado para votação final.

DESOBEDIÊNCIA

A Polícia Federal (PF) concluiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro realizou mais de 300 compartilhamentos de vídeos no WhatsApp durante o período em que já estava proibido de usar redes sociais, incluindo perfis de terceiros.