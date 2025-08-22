NOTAS DA REDAÇÃO

DESGASTE

O prefeito Allyson Bezerra está sedo submetido, talvez de forma desnecessária, a desgaste político acentuado na capital do estado. É o preço cobrado pela sua popularidade, mas, também, pela arrogância com a qual se encontra revestido.

DESCRÉDITO

Várias lideranças estaduais iniciam processo de descrédito em relação à candidatura de Allyson Bezerra a governador. Não é de estranhar que seus críticos sejam da oposição, aliados do senador Rogério Marinho. Nenhuma crítica, até agora, parte dos opositores.

MUDANÇA

A mídia descaracteriza o “pobrezinho” de 2020, que não existe mais. O discurso mudou. Os adversários, “não fazem política para o povo; fazem política para as suas famílias”, dizia. Hoje, Allyson é candidato a governador e a esposa Cinthia, a deputado estadual.

NATÁLIA

Pela 6ª vez, a deputada Natália Bonavides foi eleita a melhor deputada do RN, pelo Prêmio Congresso em Foco, criado em 2006. A escolha é feita pelo voto popular, via internet, jornalistas que cobrem o Congresso e júri espe3cializado da sociedade civil.

CANDIDATURA

O desembargador aposentado, Expedito Ferreira, deverá disputar vaga à Assembleia Legislativa, fazendo parte da nominata do MDB. Expedito tem conversado sobre o assunto com o deputado Ezequiel Ferreira e o vice-governador Walter Alves.

LULA

Em pesquisa Quaest, divulgada ontem, o presidente Lula lidera em todos os cenários de 1º e 2º turnos, na disputa para a Presidência da República. Foram ouvidas 12.150 pessoas, a margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

HOSPITAL DA MULHER

Agora é oficial. O Governo do Estado inauguro a área de obstetrícia do Hospital Regional da Mulher Parteira Maria Correia, em Mossoró, com o centro de parto normal e 34 leitos à disposição da população de Mossoró e de municípios vizinhos.

REFORMA ELEITORAL

Após aprovação na CCJ do Senado, o projeto de lei complementar (PLP) que cria novo Código Eleitoral no Brasil com quase 900 artigos.seguiu para discussão e votação no plenário. Como houve alterações, a matéria será analisada novamente pela Câmara.

BOLSONARO

O relatório da Policia Federal sobre a investigação contra Jair Bolsonaro e o filho Eduardo Bolsonaro aponta que o ex-presidente recebeu, de março de 2023 a fevereiro de 2024, R$ 30.576.801,36. E que R$ 30.595.430,71 foram retirados de suas contas.

BLOQUEIO

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, teve o seu cartão de crédito da bandeira Mastercard bloqueado devido às sanções da Lei Magnitsky aplicadas pelo governo dos Estados Unidos. O Banco do Brasil ofereceu ao magistrado um cartão da bandeira Elo.