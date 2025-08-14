NOTAS DA REDAÇÃO

CHAPA

Em entrevista à 98 FM, o deputado estadual Gustavo Carvalho declarou que a chapa de oposição para vencer deve ser Rogério Marinho para governador, Styvenson Valentim e Álvaro Dias para as duas vagas para o Senado.

DIREITA

O deputado Gustavo faz parte do grupo que considera o senador Rogério Marinho o representante legítimo da direita potiguar. O prefeito de Mossoró está classificado como de centro direita, sem compromisso maior com o bolsonarismo.

CRÍTICA

O ex-senador José Agripino, que assumiu a tutoria do prefeito Allyson, tem defendido uma posição política fora de extremismos, evitando que a candidatura do prefeito de Mossoró seja carimbada como sendo de direita radical, ou candidatura bolsonarista.

SAÚDE

A situação da saúde em Mossoró atingiu níveis críticos. São mais de mil cirurgias ginecológicas em fila de espera há 14 meses. O prefeito Allyson foi rápido, substituindo o Almir Mariano pela ex-secretária Morgana Dantas que foi reconvocada para o cargo.

VERBAS

Mossoró aderiu ao programa do SUS para redução das filas de cirurgias. Entretanto, por deixar de utilizar os recursos do Governo Federal, parte dos repasses para essas cirurgias foi repactuada para Serra do Mel e Areia Branca.

TERCEIRIZAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RN) aceitou as denúncias apresentadas na ação popular ajuizada pela deputada federal Natália Bonavides (PT) e pelo vereador Daniel Valença (PT) e recomendou a suspensão da terceirização das Unidades de Pronto Atendimento em Natal.

AZUL

A Azul Linhas Aéreas encerrou suas atividades em 14 cidades, inclusive em Mossoró. Justificou a decisão por fatores que vão do aumento nos custos operacionais da aviação, à questões de disponibilidade de frota, bem como o seu atual processo de reestruturação”.

BOLSONARO

A Comissão de Direitos Humanos Do Senado Federal aprovou requerimento da senadora Damares Alves para que uma visita seja realizada na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. Os nomes dos senadores ainda não foram informados.

UNIÃO

O receio de uma crise econômica por conta do tarifaço dos Estados Unidos realinhou o governo Lula e o Congresso após sucessivas crises. A medida provisória enviada ao Congresso deverá ser aprovada sem maiores problemas, dizem as partes envolvidas. A união vem do consenso contra uma ameaça pior.

FACHIN

O ministro Edson Fachin assumiu a presidência do STF criticando a aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes. Considera que a medida se trata de uma “interferência indevida” e “discórdia institucional”.

TRUMP

O governo do presidente Trump agora ataca o programa Mais Médicos utilizado no Brasil. Em publicação no X, Marco Rubio afirma que são medidas de Washington contra Cuba. Para ele, o programa é “esquema de exportação de trabalho forçado do regime” de Havana.

OCUPAÇÃO

Os profissionais cubanos estão ocupando hoje apenas 10% das vagas do programa Mais Médicos. São 26.414 profissionais ativos pelo país, sendo 2.659 deles cubanos. Esse percentual já foi superior a 60% na década passada. O programa está presente em 4,7 mil municípios do país.