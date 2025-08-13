SAÚDE

Não conseguindo apoio para resolver os graves problemas da saúde em Mossoró, o secretário Almir Mariano entregou seu pedido de demissão ao prefeito Allyson Bezerra. Almir não quis comprometer o seu nome, quando os problemas acumulados atingiram níveis insuportáveis.

EXAMES

As três Unidades de Pronto-Atendimento (UPA) estão sem realizar exames. A empresa que fornecia os serviços teria suspendido o atendimento por falta de pagamento. Servidores encaminharam à imprensa fotos dos aparelhos lacrados, comprovando a denúncia.

CIRURGIAS

O Conselheiro Municipal de Saúde de Mossoró, Luiz Avelino da Silva, acusou a secretaria de Saúde municipal de manter mais de mil mulheres integrando fila de espera por cirurgias eletivas ginecológicas.

MENTIRA

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde negou que as cirurgias ginecológicas realizadas pela Prefeitura de Mossoró estejam paralisadas. Para Avelino a nota da Secretaria Municipal de Saúde é mentirosa. “Esse secretário é mentiroso igualmente ao prefeito Allyson”, disse.

ACUSAÇÕES

O atual presidente do diretório do União Brasil no RN, José Agripino, afirmou que faltam fundamentos para as acusações do ex-presidente da legenda, Luciano Bivar, contra um suposto esquema que envolvia a entrega de diretórios do partido em troca de propinas.

ROTA 22

Próximo sábado (16), em Natal, acontecerá o Seminário da Região Metropolitana promovido pelo Rota 22. O evento terá início às 8h, no Olimpo Recepções, em Candelária. Estarão presentes, entre outros, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto e Michelle Bolsonaro.

FILAS

Na tentativa der resolver o problema das filas, o Senado aprovou medida provisória criando o Programa de Gerenciamento de Benefícios para o INSS. Haverá pagamentos extraordinários para servidores que trabalham com a revisão dos benefícios.

ARRECADAÇÃO

A campanha de arrecadação criada para custear o tratamento de Juliana Garcia, agredida pelo namorado Igor Eduardo Pereira Cabral com mais de 60 socos, ultrapassou R$ 102 mil nesta quarta-feira (13). Mais de 2,1 mil pessoas fizeram doações. Todos querem ajudar.

PRIVATIZAÇÃO

Sob protestos das entidades da classe médica, a prefeitura de Natal divulgou o resultado preliminar das organizações que vão gerir as quatro Unidades de Pronto Atendimento, UPAs de Natal, UPA Satélite, UPA Esperança, UPA Potengi e UPA Pajuçara.

UNIÃO

Enfim, unidos. Os três representantes do Rio Grande do Norte; Zenaide Maia (PSD), Styvenson Valentim (PSDB) e Rogério Marinho (PL), direita e esquerda, assinaram pedido de CPI sobre influenciadores que usam menores com conteúdo adulto nas redes.

STF

O STF vai eleger nesta quarta-feira (13) o ministro Edson Fachin como novo presidente da Corte para a gestão 2025-2027. Alexandre de Moraes será o vice. A eleição no Supremo é simbólica e segue uma ordem de rotatividade por antiguidade na Corte.