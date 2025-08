BOLSONARISMO

Liderados pelo senador Rogério Marinho, os bolsonaristas foram às ruas de Natal exigindo anistia para o ex-presidente. O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias e o senador Styvenson Valentim, não compareceram.

CONFIRMAÇÃO

A mobilização comprovou a afirmativa anterior do senador Marinho de que, no Rio Grande do Norte, somente ele representava a direita nacional. Os demais fazem parte do centro-direita e de partidos que, em Brasília, apoiam o presidente Lula da Silva.

TRANSIÇÃO

A governadora Fátima Bezerra antecipa a transição do seu governo para o vice-governador Walter Alves. Ontem, deu posse a três novos gestores para a administração estadual, indicados pelo vice-governador.

INDICADOS

Sérgio Rodrigues assumiu a presidência da CAERN, Luciano Santos está na Secretaria Extraordinária de Assuntos Federativos e Dácio como Subsecretário de Turismo. Os três, a partir de agora, deverão despachar com o vice-governador Walter Alves.

CANDIDATURA

As esquerdas procuram uma solução para identificar um companheiro para disputar o Senado ao lado da governadora Fátima Bezerra. Em alta o nome de Jean Paul Prates, que deixaria o PT, mas assinaria ficha em outro partido de esquerda.

SUPLENTE

Jean Paul foi suplente da senadora Fátima Bezerra, em 2014 e acabou assumindo quatro anos de mandato quando da renúncia de Fátima para disputar o cargo de governadora. Norte. Jean substituiria a candidatura de Zenaide Maia que disputará a reeleição.

SÃO FRANCISCO

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional autorizou, a partir das 08h desta terça-feira, 5 de agosto de 2025, o início da entrega das águas do Projeto de Integração do Rio São Francisco ao estado do RN, no trecho do Rio Piranhas, na divisa com a Paraíba.

CAMPANHA

Durante a campanha de conscientização e prevenção ao câncer de pulmão, neste mês de agosto, a Liga de Mossoró de Estudos e Combate ao Câncer está disponibilizando 100 tomografias ofertadas pelo SUS e consultas com oncologista especializado em pulmão.

INFLAÇÃO

O mercado financeiro reduziu a previsão da inflação para 5,07%. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – considerado a inflação oficial do país – passou de 5,09% para 5,07% este ano.

CANETA

Desde ontem, está disponível nas farmácias a primeira caneta contra obesidade com fabricação própria no Brasil. estará disponível nas farmácias a partir desta segunda-feira. Segundo a EMS, os produtos devem ser comercializados com preços a partir de R$ 307,26.