NOTAS DA REDAÇÃO

HOSPITAL DA MUILHER

O Governo convocou 147 profissionais para o Hospital da Mulher, enfermeiros (33), fisioterapeutas (9), fonoaudiólogos (4), nutricionistas (5), psicólogos (4), terapeutas ocupacionais (3) – e de nível técnico/médio – técnicos em Enfermagem (77), em dietética e nutrição (7) e em farmácia (4).

DATAFOLHA

Datafolha divulgada ontem mostra gestão do presidente Lula com reprovação de 40% e aprovação de 29%; maior desaprovação no eleitorado de classe média baixa, (62%), mais rico (57%), evangélico (55%), sulista (51%), mais instruído (49%) e com idade entre 35 e 44 anos (48%).

COMPARAÇÃO

De acordo com o Datafolha, a esta altura do mandato, o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentava taxas piores. Após dois anos e oito meses de governo, Bolsonaro tinha 24% de aprovação e 51% de reprovação.

ESTOCADA

Para o senador Marinho, o União Brasil, dirigido no estado por José Agripino, que lançou a candidatura de Allyson Bezerra a governador e Álvaro Dias, do Republicanos, a nível de país fazem parte do governo Lula, assim como o PSD, da senadora Zenaide Maia.

MOSSORÓ

E por falar em Zenaide, a senadora esteve em Mossoró. Ontem, participou da inauguração do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Eilson Melo Pinheiro, ao lado do prefeito Allyson Bezerra. A senadora, a cada dia que passa, vai ficando mais distante da governadora Fátima.

ENGANAÇÃO

Acho que o eleitor está cansado de ser enganado, das pessoas fazerem de conta que são uma coisa aqui e agirem de uma forma diferente lá por conveniência política, ou seja lá o que for”, disse Rogério Marinho.

ESTRATÉGIA

O senador Rogério Marinho procura fixar sua candidatura a governador defendendo o ex-presidente Bolsonaro e radicalizando em relação ao governo Fátima Bezerra. Para ele, “a direita está unida, porque quem representa a direita no Estado, somos nós do PL”, disse.

MULHERES

Duas primeiras-damas municipais estão em campanha para as eleições de 2026. Cintia Raquel, esposa do prefeito de Mossoró, trabalha para ser eleita deputada estadual. Nina Sousa, esposa do prefeito de Natal, quer ser candidata a vice-governador ou deputada federal.

DECEPÇÃO

Apesar de medidas radicais adotadas, dados mensais sobre emprego nos EUA mostram que apenas 73.000 postos de trabalho foram criados no mês passado e que foram criados menos 258.000 postos de trabalho em maio e junho do que o estimado anteriormente.