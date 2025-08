NOTAS DA REDAÇÃO

CAERN

Depois de alguns movimentos incômodos do vice-governador Walter Alves, entre eles aproximação com o prefeito Allyson Bezerra, a governadora Fátima determinou a publicação e posse de Sérgio Rodrigues como Diretor-Presidente da CAEN, indicação de Walter.

APOIOS

José Agripino Maia tem sido decisivo na escolha do prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, como candidato a governador em 2026. Esse apoio faz lembrar 2026, quando o então senador Garibaldi Alves foi decisivo para a eleição de Rosalba Ciarlini para o Senado.

DEFESA

Em entrevista à 96 FM nesta semana, o senador Rogério Marinho disse que é contra o tarifaço, mas justificou a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Apesar de as atividades do deputado estarem sendo vistas como antibrasileiras.

POLÊMICA

Aliás, o senador Marinho tem assumido posições antipáticas em relação aos trabalhadores. Ontem, em entrevista ao AgoraRN, defendeu que o Judiciário, o Legislativo e o Ministério Público devolvam parte dos duodécimos ao Executivo, responsável direto em manter os serviços essenciais à população.

DIREITA

Sobre candidatura de direita ao governo do Estado em 2026, defende que somente ele representa a “direita” legítima. Allyson Bezerra e Álvaro Dias estão no espectro de centro-direita enquanto Cadu Xavier, é claro, é o candidato da esquerda.

INTERESSES

O deputado Eduardo Bolsonaro vem usando a máquina diplomática de outro país para retaliar o Brasil, em nome de interesses familiares. Exige a anistia política para o pai, ex-presidente Bolsonaro pelo Congresso ou pelo STF. Inimaginável!

ALERTA

A Secretaria Estadual de Saúde Pública do Rio Grande do Norte confirmou a circulação de uma nova variante da Covid-19 no estado, já identificada em três pacientes, no município de Natal.

MAGNITSKY

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, é o primeiro brasileiro a sofrer bloqueios financeiros nos EUA sob a legislação, além de ser o primeiro sancionado no atual mandato de Donald Trump.

KRUGMAN.

Paul Krugman economista americano, vencedor do Nobel de Economia, autor de diversos livros, colunista do The New York Times, voltou a criticar o presidente Trump após a nova rodada de tarifas anunciada classificando a medida como ilegal e politicamente desastrosa.

IMPEACHMENT

Krugman defendeu o impeachment de Trump pelo uso político das tarifas no caso brasileiro, considerando o confronto como “descarado”. Para o economista, o poder de barganha que os EUA têm sobre o Brasil sequer é tão grande quanto Trump imagina.

CANTANHEDE

Ontem, a jornalista Eliane Cantanhêde comunicou sua saída do programa Em Pauta da GloboNews após 15 anos como comentarista. “Tem hora para tudo. É difícil parar, mas eu vinha amadurecendo a ideia, voltei inclusive para a psicóloga e acabou sendo uma boa.

DIVISÃO

Pesquisas de opinião continuam revelando a divisão em que se encontra a população brasileira. O Datgafolha mostrou que 48% dos brasileiros querem ver Jair Bolsonaro preso no julgamento da trama golpista de 2022, empatados com os 46% que o desejam livre. 51% acreditam que vai escapar da cadeia.