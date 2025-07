NOTAS DA REDAÇÃO

DESCONFOTO

O vice-governador Walter Alves procura transmitir a ideia de tranquilidade e confiança no relacionamento com a governadora Fátima Bezerra, a quem sucederá em abril do próximo ano. Nos bastidores, entretanto, existe uma luta entre partidários do MDB com os do PT.

CORREÇÃO

A governadora Fátima Bezerra foi correta em esperar por mais tempo que o desejado pela definição de Walter Alves em relação à disputa pelo cargo de governador, como candidato à reeleição. Até aí, tudo bem. Mas, tem mais pretensões no âmbito da Governadoria.

ANTECIPAÇÃO

O vice-governador só vai assumir o cargo de governador, de maneira definitiva, 2026, depois que Fátima renunciar para disputar o Senado. Walter justificou à governadora que precisava iniciar as indicações de cargos para a futura administração. O PT não gostou dessa atitude.

ADIANTAMENTO

Correligionários do vice-governador foram afoitos e jogaram o balão de ensaio. Querem que a governadora renuncie logo em janeiro, aumentando o tempo de governo de Walter. Comenta-se que o PT ocupa 80% dos cargos administrativos, daí, o mal-estar que foi criado.

AVANÇO

O vice-governador Walter Alves começou a assumir o governo do estado indicando dois secretários, Alan Silveira, ex-prefeito de Apodi, foi nomeado para a secretaria de desenvolvimento econômico, e Luciano Santos, ex-prefeito de Lagoa Nova.

CAERN

No entendimento que definiu a indicação desses dois secretários, teria sido acertado que o vice-governador, com o apoio do presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira, indicaria o presidente da CAERN. O nome chegou a ser anunciado, mas não foi oficializado.

PESQUISA

Último levantamento patrocinado pela TCM mostra Lula com 44,7% e Bolsonaro 24,6% no RN. Na pesquisa espontânea, Allyson lidera com 17,3%, seguido de Rogério Marinho com 5,5%. Para o Senado, Styvenson lidera com 32,3%, seguido por Fátima Bezerra com 22%.

DEPUTADOS

A Câmara dos Deputados declarou a perda de mandato de sete deputados em razão de decisão do STF que alterou a interpretação da regra sobre a distribuição das sobras eleitorais. Hugo Motta convocou os novos deputados, já diplomados, para a posse como titular.

SOLIDARIEDADE

O presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que o Brasil não pode apoiar “nenhum tipo de sanção por parte de nações estrangeiras dirigida a membros de qualquer Poder constituído da República”.

DOIDO

O ex-presidente José Sarney, solidarizando-se com o ministro Alexandre Moraes pelas agressões que vem sofrendo do presidente Donald Trump: “meu avô dizia, nunca corra atrás de um doido, pois você não sabe para onde ele vai”.