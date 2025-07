NOTAS DA REDAÇÃO

PRECIPITAÇÃO

Alguns deputados estaduais, como o deputado Nelter Queiroz, estão arrependidos da precipitação em anunciar apoio à candidatura do prefeito de Mossoró ao governo do Estado. É que Allyson Bezerra disse que vai lançar sua esposa, Cintia Pinheiro como candidata a deputada estadual pelo União Brasil. Os deputados Nelter Queiroz, Ivanilson Oliveira e Neilton Diógenes sonham com os votos de Mossoró para suas reeleições.

FORÇA

A candidatura da primeira-dama Cintia já está sendo trabalhada abertamente na Prefeitura de Mossoró, com reuniões e promoções com a possível candidata assumindo posição de destaque. Esse trabalho deverá ser aprofundado, salvo se a promotoria eleitoral vetar, rapidamente, essa visível afronta à lei eleitoral

INTERROGAÇÃO

Todos sabem que o ex-senador José Agripino lançou a candidatura do prefeito Allyson a governador e trabalha pelo seu fortalecimento. Assim, qual o motivo em declarar que “a hora de fechar acordos está distante” e que o momento é de dialogar para buscar compatibilizar os desejos dos integrantes da oposição. “Minha trincheira é a do entendimento que se faz com desarmamento de espíritos. E acho que a hora de fechar acordos ainda está distante”.

OBSTÁCULO

A proximidade de Allyson com Zenaide é vista, atualmente, como um empecilho à união da oposição. Nomes como os senadores Rogério Marinho (PL) e Styvenson Valentim (PSDB) já disseram publicamente que não simpatizam com a presença de Zenaide na chapa da oposição para 2026, já que ela é de centro-esquerda e é vice-líder do Governo Lula no Senado.

APOIO

Da mesma forma que José Agripino tem seu candidato, o prefeito de natal, Paulinho Freire, deixou claro, na frente desses personagens não pede segredo, que vai apoiar a dupla Rogério Marinho (Governo) e Styvenson Valentim (Senado), mesmo o União Brasil tendo Allyson Bezerra como pré-candidato a governador. Paulinho Freire tem confirmado que o compromisso que tem com Rogério Marinho e Styvenson estará mantido para 2026.

TRANSIÇÃO

Com a definição da governadora Fátima Bezerra de que renunciará ao cargo em abril de 2026, para disputar novamente uma cadeira ao Senado, é visível o esvaziamento que se nota em relação a sua administração. O gabinete do vice-governador Walter Alves tem sido mais procurado que o da própria governadora.

ANTECIPAÇÃO

Diante da renúncia da governadora, oficialmente prevista para abril de 2026, outra tendência vem sendo notada. Representantes do MDB trabalham para que a governadora antecipe a renúncia para que Walter assuma em janeiro, sendo governador do estado por doze meses e não por nove, como previsto pela Constituição.

SECA

Dados do Monitor de Secas, divulgado pela Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) apontam que 84,4% das cidades do RN apresentaram algum nível de seca que, de forma grave, avançou no extremo Oeste e seca moderada avançando no Centro-Oeste e Oeste. Os dados são da Agência Nacional de Águas (ANA) e seus parceiros.

AJUDA

Atualmente, 578 cidades nordestinas estão com o reconhecimento federal de situação de emergência vigente por causa da escassez de chuva. Para este ano, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional possui, já aprovado, R$ 1,7 milhão para atender esses municípios. Desde o início do ano, estado do Piauí é o mais afetado da Região Nordeste.

MUNICÍPIOS

No Rio Grande do Norte, 74 municípios potiguares tiveram a situação de emergência reconhecida pela Defesa Civil Nacional. A Federação da Agricultura e Pecuária do RN alerta que a pecuária de corte e de leite, e as plantações de milho e feijão já enfrentam “perdas expressivas”. A agricultura familiar apresenta perdas significativas nas regiões Seridó, Oeste e Central”.

SUCESSO

As festas do período junino têm se constituído em boa fonte de renda e excelente promoção política nas cidades nordestinas. No Rio Grande do Norte, Mossoró promove o evento desde 1997 e, este ano, mobilizou mais de R$ 300 milhões na promoção. Natal, em sua primeira edição, já mobilizou R$ 188 milhões. Uma verdadeira mina.

RADICALISMO

Os deputados federais General Girão e Sargento Gonçalves, ambos do PL do Rio Grande do Norte, assinaram um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que, se aprovado, vai impedir o governo do presidente Lula (PT) de retaliar os Estados Unidos pelas tarifas a produtos brasileiros anunciados pelo presidente Donald Trump. Definem-se a favor dos americanos e contra os interesses nacionais.