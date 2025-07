NOTAS DA REDAÇÃO

TENSÃO

Na cerimônia de posse da diretoria do Midiacom-RN, ontem, em Natal, era visível a tensão do prefeito de Mossoró Allyson Bezerra, que não conseguiu circular com desenvoltura entre os demais convidados, entre os quais, influentes empresários da mídia e políticos do Rio Grande do Norte.

PROCURADOR

Durante o cerimonial, o prefeito Allyson Bezerra chegou a abordar o procurador-geral da Justiça, Gláucio Garcia, procurando informação sobre o processo em que ele próprio é investigado por corrupção. Ouviu do procurador que o processo está em segredo de justiça. E que há outro processo criminal no TRF-5, em Recife.

CASSAÇÃO

Hoje, o Ministério Público Eleitoral pediu a cassação do prefeito Allyson Bezerra (Solidariedade), por suposto uso indevido de recursos públicos na campanha eleitoral de 2020. O deputado estadual teria usado a internet e a estrutura do seu gabinete, custeado pela Assembleia Legislativa, para fazer a campanha eleitoral ao cargo do Executivo municipal.

DENÚNCIA

A acusação, assinada pelo promotor Hermínio Souza Perez Júnior diz que a campanha do prefeito eleito teria utilizado a internet e estrutura custeada pela Assembleia Legislativa para realizar sua campanha eleitoral, inclusive antes do início do período de campanha, “desequilibrando as condições de igualdade e legitimidade que devem permear durante toda a campanha eleitoral”.

APOIO

Antes da publicação da denúncia, o prefeito de Mossoró ainda fez declarações políticas, afirmando que e que sua aliança com a senadora para 2026 é definitiva e que não será rompida por exigência de nenhum outro agente político. “Eu só não votarei em Zenaide se a senadora chegar e disser que não quer o meu voto e não quer o meu apoio”, disse.

ENTREVISTTA

Em Natal, perguntado sobre sua candidatura a governador, o prefeito Allyson declarou que só quer discutir sua candidatura a governador no próximo ano, ganhando tempo para as costuras nos bastidores. “Ao abrirmos o ano, faremos uma rodada de discussão muito mais ampla, muito mais aberta, e aí tomamos uma decisão, disse.

LIDERANÇA

O senador Rogério Marinho (PL-RN) foi apontado como o único parlamentar do Rio Grande do Norte a integrar a tradicional lista dos “Cabeças do Congresso Nacional”, divulgada anualmente pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap).

DECLARAÇÃO

No Rio Grande do Norte, o senador Rogério Marinho está sendo criticado por declaração de que, se eleito governador do Estado em 2026, não concederá aumento real aos servidores públicos e adotará “medidas duras” para equilibrar as contas. Realmente, não é declaração de candidato a governador de Estado.

ABSURDO

O deputado federal André Janones (Avante-MG) acusou o deputado federal Sargento Gonçalves (PL–RN) e outros parlamentares bolsonaristas de agressão física e importunação sexual, no plenário da Câmara dos Deputados. O episódio foi registrado em vídeo e divulgado nas redes sociais.

BOLSONARO

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu nesta segunda-feira (14) ao Supremo Tribunal Federal (STF) a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais sete réus do núcleo 1 da trama golpista. A manifestação foi enviada ao ministro Alexandre de Moraes, e faz parte das alegações finais, a última fase antes do julgamento dos acusados, que deve ocorrer em setembro deste ano.