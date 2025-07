NOTAS DA REDAÇÃO

APOIO

A situação política da senadora Zenaide Maia, no que diz respeito a sua reeleição, vai ficando cada vez mais estreita. O PT já procura outro nome para fazer “dobradinha” com a governadora Fátima Bezerra enquanto o senador Rogério Marinho reafirma a impossibilidade de o grupo de direita apoiar a atual senadora.

PT

O partido dos trabalhadores, ao que parece, já desistiu em fazer aliança política com a senadora Zenaide Maia e procura outro nome para disputar o Senado ao lado da governadora Fátima Bezerra. O nome da ex-prefeita Rosalba Ciarlini foi alvo de especulação nesse sentido.

STYVENSON

Caso não seja candidato a governador, o senador Styvenson Valentim partirá para a reeleição. O seu grupo não aceita aliança com a senadora Zenaide, podendo escolher o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, para formar a dupla para a disputa das duas vagas, nas eleições do próximo ano.

COERÊNCIA

O senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, está se constituindo no mais autêntico bolsonarista nacional. Para ele, existe incompatibilidade intransponível com a senadora Zenaide Maia, Lulista em Brasília, mas apoiando o prefeito de Mossoró como candidato a governador. Para Rogério, incoerência absoluta.

ALIANÇA

O senador Rogério Marinho diz reconhecer em Allyson Bezerra um novo player (termo usado por ele) na política potiguar, com crescimento meteórico. Respeita o prefeito de Mossoró em suas pretensões de disputar o governo do Estado, mas o apoio a essa candidatura pode não se concretizar por causa da candidatura à reeleição da senadora Zenaide.

CONFIRMAÇÃO

Finalmente, o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, passou a admitir, oficialmente, sua candidatura a governador do estado. De quebra, acrescentou o nome de sua esposa, Cynthia Raquel como pré-candidata a deputada estadual, o que pode se constituir em erro estratégico. Os demais candidatos à Assembleia Legislativa não gostaram desse anúncio.

MODELO

O prefeito Allyson segue o modelo adotado por outros políticos, como o prefeito de Natal, Paulinho Freire, que lançou sua esposa, Nina Souza, candidata a deputado federal e João Maia, que condiciona seu apoio a candidatos majoritários, senador ou governador, à colocação da esposa Shirley Targino como candidata a senador suplente ou a vice-governador.

VIVEIROS

“A influência discreta das normas do Código de Processo Civil na arbitragem portuguesa” foi a tese de Pós-Doutorado em Direito da advogada natalense Estefânia Ferreira de Souza de Viveiros, defendida em Portugal. Estefânia obteve “nota máxima com louvor”, sendo aplaudida pelos acadêmicos e convidados presentes.

PESCA

A tarifa de 50% anunciada pelo presidente Donald Trump, sobre a importação de produtos do Brasil pode ter um impacto devastador na pesca oceânica de atum potiguar. Se realmente a sobretaxa entrar em vigor no dia 1º de agosto, como anunciou o presidente americano, a frota de pesca de atum deve ser totalmente paralisada a partir já do próximo mês.

CÂNCER

O Júlio Verde é uma campanha de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço, que ocorre durante o mês de julho, visando alertar a população sobre a importância da prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado desses tipos de câncer. É uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS).