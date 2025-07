NOTAS DA REDAÇÃO

PROCESSOS

Ao mesmo tempo em que acompanha e negocia apoios para uma possível candidatura a governador, o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, mostra grande preocupação em relação a processos que investigam corrupção em sua gestão na prefeitura de Mossoró.

ZENAIDE

Quem também acompanha o andamento de investigação da administração Allyson Bezerra é a senadora Zenaide Maia. Com opção preferencial por Allyson, a senadora poderá retornar ao convívio com a governadora Maia, de quem tem se afastado nos últimos meses.

DUPLICAÇÃO

O edital de duplicação da BR-304 deverá ser publicado ainda em julho, segundo declarações do secretário estadual de Infraestrutura, Gustavo Rosado Coelho. Dos quatro lotes em que está subdividida dois serão iniciados, os trechos Mossoró-Assú e Reta Tabajara a Riachuelo.

PRESENÇA

O presidente Lula pretende voltar à Mossoró para anunciar o início da obra dessa duplicação, ainda este ano. O canteiro de obra será instalado em Mossoró.

ANEL VIÁRIO

Na agenda de Lula, consta também visita ao Anel Viário, q2ue está sendo construído com recursos federais, mas que o prefeito Allyson anuncia como obra de sua administração.

ARROGÂNCIA

Para a presidente estadual eleita do PT, vereadora Samanda Alves, o senador Styvenson Valentim (PSDB) tem postura misógina e desrespeitosa, fazendo oposição desrespeitosa à governadora Fátima Bezerra e tem um perfil arrogante com as mulheres.

FEDERAL

O prefeito de Natal, Paulinho Freire, com toda a coragem que Deus lhe deu, anunciou que só terá um candidato a deputado federal. A vereadora Nina Sousa, a esposa do prefeito, será o único nome a ser trabalhado para a Câmara dos Deputados.

SAÚDE

Em Natal, foi implementado o “Sistema de Gestão de Saúde” nos serviços de saúde do município. O programa digital inclui o prontuário único, que permite reunir diversas informações dos usuários, dentre elas consultas, medicamentos e diagnósticos.

VANTAGENS

O sistema reduz e otimiza o tempo de espera, auxiliando na melhor qualidade da assistência prestada ao cidadão, acelerando o fluxo de atendimento, com uma triagem mais precisa. O sistema também beneficia os servidores, por ser bastante simples de manusear.

ELEIÇÃO

A chapa “Coragem e Esperança”, formada pela vereadora de Natal Samanda Alves e a deputada estadual Isolda Dantas, e apoiada pela governadora Fátima bezerra, foi eleita no último domingo (6) para dirigir o PT no Rio Grande do Norte.

DEPUTADOS

O aumento do número de deputados federais foi aprovado no Congresso em 26 de junho. A data limite para a sanção presidencial é 16 de julho. O presidente Lula não o sancionará, cabendo ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre a sua promulgação, o que será feito de imediato.

POLÍCIA

A governadora Fátima enviou à Assembleia Legislativa o projeto de lei que reestrutura a carreira das praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. O projeto estabelece que as promoções serão concedidas por critérios de antiguidade e merecimento.