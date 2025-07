NOTAS DA REDAÇÃO

CRÍTICA A vereadora Marleide Cunha (PT) denunciou o prefeito Allyson Bezerra por usar dinheiro público para promoção pessoal durante o evento Pingo da Mei Dia, com o santor Xand Avião citou o seu nome e fez referência a sua possível candidatura a governador do estado. IINVESTIGADO Antes, na tribuna da Câmara Municipal, Marleide havia afirmado que “Alysson não deve ser Governador do Estado, porque um prefeito que é investigado pela justiça com possível pagamento de propina e superfaturamento de obras públicas, não tem a moral necessária para ser governador do Estado”. CONFIRMAÇÃO Até esta data, o prefeito Allyson não anunciou oficialmente sua candidatura a governador do estado, embora se comporte como candidato, em plena campanha. A maior dificuldade é ser aceito por todos os companheiros da oposição potiguar. ARTICULAÇÕES Em Natal, Allyson tem procurado o apoio de lideranças estaduais a sua candidatura a governador. Almoçou com José Agripino, esteve com João Maia e Paulinho Freire e mandou recados para Styvenson Valentim e Rogério Marinho. ZENAIDE A posição política da senadora Zenaide Maia vai ficando complicada. Ela poderá até ser apoiada por Allyson Bezerra, mas não terá como pedir votos para o prefeito de Mossoró para governador. Se o fizer, não será aceita no palanque da governadora Fátima Bezerra. ENERGIA O Rio Grande do Norte registrou 858 megawatss de potência instalada na geração própria de energia solar. Cerca de cem mil conexões operacionais de energia solar estão espalhadas nos 167 municípios do estado. VISITA A Justiça da Argentina autorizou o presidente Lula a visitar a ex-presidente Cristina Kirchner que se encontra em prisão domiciliar. Em julho de 2019, o ex-presidente Alberto Fernández, tendo Kirchner como vice, também visitou Lula na prisão, em Curitiba. DÓLAR Influenciados pelo megapacote econômico do presidente Donald Trump, os negócios movimentaram as bolsas de valores mundiais e, no Brasil, o dólar fechou em R$ 5,42, o menor valor desde agosto de 2024. EMENDAS O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (UB-AP), recebeu mais de R$ 20,5 milhões em emendas depois de o Congresso ter derrubado o decreto do governo sobre o IOF. Ao todo, o Planalto liberou o pagamento de mais de 800 emendas, no valor de R$ 596 milhões. PESQUISA Pesquisa Genial/Quaest mostra que 46% dos deputados federais avaliam de forma negativa o governo Lula. Para 49% dos parlamentares, o STF invade as competências do Congresso. INSS O secretário-executivo do Ministério da Previdência Social, Adroaldo da Cunha Portal, informou nesta quarta-feira (2) que calendário para restituição dos valores debitados ilegalmente de aposentados e pensionistas deverá sair na próxima semana CONSIGNADO O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (2) uma MP (medida provisória) que amplia o empréstimo consignado para todos os trabalhadores de setores privados. Motoristas de aplicativo também podem acessar essa modalidade de crédito