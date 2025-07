NOTAS DA REDAÇÃO

SECRETARIA

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra nomeou a ex-prefeita de Messias Targino, Shirley Targino para a Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Juventude. O compromisso é de o marido de Shirley, deputado João Maia, apoiar sua candidatura a governador do Estado.

CANDIDATA

Apesar da nomeação, Shirley declarou à FM98 Natal, ontem, “Eu não discarto e nem afirmo que vou ser candidata em 2026, porque está muito cedo, mas eu estou à disposição do meu partido, do que o partido precisar. Aliás, para o que a federação precisar”

POSSE

Em Natal, a governadora Fátima Bezerra empossou nesta terça-feira (1º) o novo secretário de Desenvolvimento Econômico do RN (SEDEC), Alan Silveira. Natural de Apodi, onde foi prefeito por dois mandatos (2017–2024).

SEDEC

A indicação do ex-prefeito de Apodi para o cargo foi do vice-governador Walter Alves. A Sedec é responsável por áreas estratégicas como indústria, energia, comércio, serviços, ciência e tecnologia e de ações de capacitação profissional e estímulo ao comércio exterior.

STYVENSON

O senador Styvenson Valentim, candidato à reeleição, vai dar trabalho no projeto de unificação das oposições. Declarou textualmente não aceitar o nome de Allyson Bezerra como candidato das oposições; “ele fica, eu saio”, afirmou de modo curto e grosso.

ZENAIDE

Outra pendenga do senador Styvenson é com a companheira senadora Zenaide Maia. O argumento é que a senadora é vice-líder do Governo Lula, no Senado, mas, no Rio Grande do Norte, apoia Allyson Bezerra como candidato a governador.

ARTICULAÇÃO

O prefeito de Natal, Paulinho Freire, trabalha abertamente a candidatura a deputado federal de sua esposa, vereadora na capital e secretária municipal, Nina Sousa. Há correligionários, insatisfeitos, afirmam que ele está precipitando desnecessariamente essa candidatura.

ÁLVARO

Quando o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, esteve em Mossoró para audiência com o prefeito Allyson, a ideia era que vinha oferecer apoio ao prefeito local. Para surpresa, afirmou ter aconselhado Allyson a aguardar o “momento certo” para alçar voos mais altos.

EMPREGOS

O Rio Grande do Norte fechou o mês de maio com o saldo positivo de 2.220 novos postos de trabalho com carteira assinada, come 23.696 admissões frente a 21.476 desligamentos, divulgado nesta segunda-feira (30) pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Ciência, da Tecnologia e da Inovação.