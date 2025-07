NOTAS DA REDAÇÃO

FENAM

O médico potiguar Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte (Sinmed-RN), tomará posse, hoje, na presidência da Federação Nacional dos Médicos (Fenam) para o biênio 2025-2027 posto que já havia assumido antes, entre 2012 e 2015.

FRAUDE

Técnicos do Tribunal de Contas da União (TCU) descartaram suspeitas de fraude ou favorecimento na licitação para construção do Hospital Metropolitano de Natal. Todo processo licitatório ocorreu dentro do regramento legal.

FÁTIMA

Na opinião do deputado estadual Vivaldo Costa, a governadora Fátima Bezerra é uma das candidatas favoritas ao Senado Federal nas eleições de 2026. O deputado elogiou a forma como a governadora vem conduzindo o Executivo, fazendo um governo muito equilibrado.

EXPERIÊNCIA

Vivaldo justifica sua opinião:” candidata à reeleição a governadora Fátima Bezerra se elegeu no primeiro turno, com mais de um milhão de votos. Agora, tem a mesma base eleitoral e está entre os nomes melhor posicionados para o senado”.

STYVENSON

O senador e candidato à reeleição, Styvenson Valentim não aceita composição política com o Allyson Bezerra. Na 96 FM, Valentim disse que se o prefeito de Mossoró fizer parte do grupo da oposição, ele está fora. Até o momento, a direita está rachada no Rio Grande do Norte.

VAIDADE

Quem teve oportunidade de assistir à entrevista do prefeito Allyson Bezerra ao programa político da FM98 de Natal, ontem, teve oportunidade de ver o poço de vaidade que tomou conta do prefeito de Mossoró.

SEGURANÇA

Nessa entrevista, Allyson declarou não haver recebido um centavo de ajuda do governo do Estado, nem mesmo para a segurança do Cidade Junina. A governador fátima afirmou que o governo estadual determinou um esquema de segurança num investimento de R$ 1,6 milhão.

ÁLVARO

O ex-prefeito procura conciliar a direita potiguar. “Eu não quero julgar ninguém, prefiro me omitir de emitir opinião sobre atos ou atitudes de quem quer que seja, de terceiros. Vou procurar conversar, dialogar, o tempo que for necessário para unir o grupo”, afirmou.

GIRÃO

Depois das palavras de elogio do ex-presidente Bolsonaro de que Rogério Marinho é o grande ídolo do RN, o deputado Girão declarou que o senador Rogério é o melhor nome para o Governo do RN, como representante da oposição na disputa do ano que vem.

FRAUDES

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou três pessoas por um esquema de fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no RN, na PB, no CE e no PI. A organização criminosa falsificou documentos e solicitou benefícios previdenciários em nome de idosos inexistentes de 2013 a 2021.

