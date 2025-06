NOTAS DA REDAÇÃO

SEGURANÇA

Em reunião com a imprensa, a governador Fátima Bezerra divulgou estatísticas mostrando que, em Mossoró, o ano de 2025, até agora com 32 assassinatos, até o momento, tem sido o que registrou menos mortes em toda série histórica dos últimos 14 anos.

COMPROMISSO

O vice-governador Walter Alves tem declaro que, ao assumir o governo, um dos seus compromissos será apoiar a eleição da atual governadora Fátima Bezerra ao Senado. Walter está decidido a não disputar nenhum cargo eletivo nas eleições de 2026.

PESQUISA

O prefeito de Mossoró ficou assustado com os resultados da última pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Seta. Mesmo continuando em primeiro lugar, caiu oito pontos em relação ao levantamento anterior e viu Cadu Xavier passa para a segunda colocação.

EÓLICA

O primeiro projeto de geração de energia eólica offshore no Brasil será implantado no litoral de Areia Branca, com capacidade instalada de até 24.5 megawatts (MW). O Ibama já deu a autorização necessária para essa atividade.

CAMARÃO

O Rio Grande do Norte, que já foi o primeiro lugar em produção de camarões, receberá investimentos paraibanos para essa atividade, com a instalação de moderna indústria de beneficiamento em Barra do Cunhaú.

DESPESAS

Os sete ex-presidentes geraram R$ 35,5 milhões de gastos à Presidência desde 2021, aponta levantamento da Coluna do Estadão; por lei eles têm direito a funcionários e carros para ‘segurança e apoio pessoal.

BOLSONARO

Dos sete ex-presidentes, Jair Bolsonaro, José Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor, Dilma Roussef, Michel Temer, Bolsonaro é o que mais custa aos cofres públicos, R$ 1.697.635,00. FHC foi o que custou menos, R$ 780.221,56.

ÁGUA

Em 2003, o presidente Lula criou o programa “Luz para Todos”, levando energia elétrica à população rural e à população residente em na Amazônia Legal. Agora, Lula anuncia o programa “Água para todos”, que será lançado no Rio Grande do Norte, ainda este ano.

CONVITE

Por conta de compromissos locais, a governadora Fátima não pode atender ao convite para participar, amanhã, terça-feira (1°), na Faculdade de Direito de Lisboa, de Fórum com o tema “O Mundo em Transformação – Direito, Democracia e Sustentabilidade na Era Inteligente”.

ENTENDIMENTO

Que o presidente Trump é imprevisível, todo mundo sabe. Então não foi surpresa anunciar aos jornalistas na Casa Branca, que China e EUA haviam se entendido e, assim, foram canceladas as medidas restritivas tomadas contra o país asiático.