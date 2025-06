DESISTÊNCIA

O ex-senador José Agripino não deve se animar com a possibilidade de Rogério ser candidato a vice-presidente da república. Deixando de ser candidato a governador, dificilmente apoiará o prefeito de Mossoró para o cargo.

PREFEITO

O senador Rogério lembra que foi desrespeitado por Allyson Bezerra, quando o procurou para negociar a indicação do seu candidato a vice-prefeito de Mossoró. Não sendo candidato, Rogério apoiará o senador Styvenson Valentim como candidato a governador.

CACHÊS

Segundo publicações da Prefeitura de Mossoró, até o momento, os valores dos cachês pagos aos artistas do Mossoró Cidade Junina 2025 chegam a R$ 20,7 milhões. Parte da população está satisfeita, mas, na outra ponta, reclama-se da falta de insulina para os diabéticos.

ROYALTIES

Dos 167 municípios do Rio Grande do Norte, 98 receberam royalties do petróleo e gás no primeiro trimestre de 2025. O valor total das transferências foi de R$ 106.569.675,25, um aumento de mais de 30% em relação ao mesmo período do ano passado.

BENEFICIÁRIOS

Três municípios receberam juntos mais de R$ 49 milhões: Grossos, Alto do Rodrigues e Serra do Mel. Grossos foi o maior beneficiário, invertendo sua posição de 23º colocado em 2023, 21º colocado em 2024 para agora ser o primeiro. Mossoró, ficou com R$ 6.044.240,45.

DEPUTADOS

O Senado aprovou, ontem, o projeto de lei que aumenta o número de deputados federais no Brasil, a partir das eleições de 2026. Com a aprovação do projeto, a Câmara dos Deputados passará de 513 para 531 deputados. Com a mudança, o RN ganha mais dois deputados.

ESTADUAIS

Como para cada vaga de deputado federal corresponde a três

de deputados estaduais, a Assembleia Legislativa potiguar, que hoje tem 24 cadeiras, a partir de fevereiro de 2027, terá 30 parlamentares. Atualmente, o Brasil tem 1.059 deputados estaduais, aumentando para 1.113, com as novas regras.

VOTAÇÃO

O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), deixou de presidir a sessão para votar favoravelmente ao projeto, garantindo o 41º voto necessário à aprovação do projeto. Do Rio Grande do Norte, somente a senadora Zenaide Maia votou contra.

PRECIPITAÇÃO

O prefeito de Natal, Paulinho Freire, precipitou-se ao anunciar a candidatura de sua esposa, Nina Sousa, já nomeada Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social, como pré-candidata a deputada federal nas eleições de 2026.

BRASÍLIA

A primeira dama da capital poderia ser candidata a vice-governador ou a suplente de senador. Contudo, em entrevista concedida em Natal, Nina disse textualmente que o seu desejo é ir para Brasília. Simples assim!

SECA

Por iniciativa dos deputados Dr. Bernardo (PSDB), Ezequiel Ferreira (PSDB) e Vivaldo Costa (PV), a Assembleia Legislativa do RN realizou ontem (25), audiência pública para discutir os impactos e as estratégias de enfrentamento à seca que afeta diversas regiões do estado.

GLOBO

O nome do jornalista, nascido em Natal, Alan Severiano, vem sendo apontado como já escolhido para substituir Cesar Tralli, no Jornal Hoje, desde 2021. No momento, Alan é jornalista e apresentador do telejornal SP1 na Globo, SP.

LIBERAÇÃO

Para diminuir insatisfação de deputados e senadores, o Governo dobrou, em apenas um dia, a liberação de emendas parlamentares. Até segunda, o governo tinha empenhado R$ 897,7 milhões em emendas parlamentares. Ontem, o valor subiu para R$ 1,72 bilhões.