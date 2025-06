NOTAS DA REDAÇÃO

VITÓRIA

O ex-senador José Agripino, presidente do União reitera que com a oposição unida “é mais fácil ganhar a eleição logo no primeiro turno”, como o seu partido já “vem propondo há muito tempo”. É possível que sim. O difícil é conseguir a união de todos os pretendentes.

DIVISÃO

Atualmente, as oposições estão representadas por Agripino, que apoia a candidatura do prefeito de Mossoró ao governo do Estado, do senador Rogério Marinho, que pretende disputar o cargo e do senador Styvenson Valentim, ao lado de Álvaro Dias.

ZENAIDE

Outra incógnita é de como ficará a reeleição da senadora Zenaide Maia. Apoiando Allyson Bezerra para governador, como fará sua dobradinha para o Senado? O secretário-chefe da Casa Civil do Rio Grande do Norte, Raimundo Alves, acredita que será com Fátima.

CANDIDATURA

O encontro do ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, com o prefeito de Mossoró, Alysson Bezerra, pode ser traduzido como a tentativa de apoio a Allyson a governador, em troca do apoio de Allyson, em Mossoró, para Álvaro Dias, como candidato a senador.

DECLARAÇÃO

Aliás, Álvaro Dias declarou que “seria uma alternativa bastante viável. Uma chapa trabalhada e apoiada por mim e por Allyson não é terceira via. Vira uma chapa forte, muito competitiva, com apoio consistente em Natal e em Mossoró, no Seridó e no Oeste”.

SUBSTITUIÇÃO

Ao que parece, no momento em que assumir o governo do Estado, por conta do afastamento de Fátima Bezerra, para disputar o Senado, Walter Alves afastará os atuais correligionários do partido dos trabalhadores para nomeação de correligionários do MDB. É questão de tempo.

ESVAZIAMENTO

A decisão da governadora em abrir antecipadamente o governo para Walter Alves é uma posição política delicada. Na prática, significa um esvaziamento antecipado do atual governo, com a governadora ficando refém do vice-governador.

RFECOMENDAÇÃO

O Ministério Público do RN recomendou à Prefeitura de Mossoró para que sejam observados os critérios legais de classificação e nomeação de pessoas com deficiência aprovadas no concurso público da área da saúde.

ENERGIA

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, afirmou que o Executivo prepara uma medida provisória para evitar aumento no valor da conta de energia, evitando que 60 milhões de brasileiros não paguem mais pela energia elétrica, disse Randolfe.

PRAZO

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu cinco dias para a Polícia Federal ouvir o juiz Lourenço Ribeiro, de Uberlândia, MG, por conceder progressão para o regime semiaberto a Antônio Cláudio A. Ferreira, condenado a 17 anos por ter participado pela destruição do relógio histórico de Dom João VI no Palácio do Planalto.

TORNOZELEIRA

Além disso, o juiz liberou o preso do uso de tornozeleira eletrônica, argumentando que o equipamento não estava disponível no estado de Minas Gerais. O ministro determinou a instauração de um inquérito para apurar a conduta do juiz, já que ele não tinha competência para decidir sobre a progressão de regime de Antônio Cláudio.