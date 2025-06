NOTAS DA REDAÇÃO

SÓSIA

O prefeito Allyson Bezerra pensa nos mínimos detalhes no aproveitamento dos recursos públicos, como Mossoró Cidade Junina, em benefício de sua candidatura a governador. Na apresentação do Chuva de Bala, o ator que representa o prefeito Rodolfo Fernandes pode ser confundido com o próprio Allyson.

BOLSONARO

O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve três dias no RN, sempre acompanhado do senador Rogério Marinho. Em Mossoró, no Cidade Junina, não foi ao camarote de Allyson Bezerra, nem recebeu a visita do prefeito de Mossoró no local em que se encontrava.

LANÇAMENTO

Bolsonaro visitou sete cidades do RN e, como foi previsto, lançou o nome do senador Rogério Marinho com candidato a governador em 2026.A partir do anúncio, o senador Rogério já elabora programa de candidato e participação de eventos políticos no Rio Grande do Norte.

CURRAIS NOVOS

O ex-presidente escolheu a cidade de Currais Novos para fazer o anúncio da candidatura de Rogério: “Está aqui ao meu lado a grande senador Rogério Marinho, nosso cabra da peste, que vai ser governador no ano que vem”.

STYVENSON

Quem não prestigiou a presença de Bolsonaro no estado foi o senador Styvenson Valentim, embora esteja envolvido no esquema que apoiará Rogério como candidato a governador e, possivelmente, o ex-prefeito Álvaro Dias como segundo candidato da oposição ao Senado.

DESIGUALDADE

Em seu discurso no TSE, Marisa Monte registrou que, em 2024, menos de 10% de recursos foram repassados às mulheres.

SECA

O Ministério da Integração reconheceu “situação de emergência” por conta da seca em 4 cidades do estado: Alexandria, Janduís, Martins e São Rafael. O reconhecimento permite que as prefeituras solicitem recursos federais para ações de Defesa Civil.

CDL

Em setembro, Mossoró recebe a convenção da CDL, um dos maiores eventos do gênero. Embora o presidente da entidade tenha sido vetado na cerimônia de abertura do Pingo da Mei Dia, pelo prefeito Allyson, como autoridade, ele será convidado pela entidade. Sem revide.