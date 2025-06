NOTAS DA REDAÇÃO

UNIÃO

Pretenso candidato ao governo do Estado o prefeito Allyson não tem trabalhado para conquistar apoios. Além de demissões injustificadas, atitudes como o veto ao presidente da CDL, Stênio Max na recepção no Pingo da Mei Dia, foi ato de violência desnecessária.

CONVITE

A CDL foi oficialmente convidada para o evento, mas seu presidente foi vetado. A CDL representa mais de 700 empresários que, teoricamente, foram vetados pelo prefeito Allyson Bezerra. Há tempo para reparações, mas a mágoa ficará por muito tempo.

BOLSONARO

O ex-presidente Jair Bolsonaro retorna ao Rio Grande do Norte para cumprir agenda de três dias. Vai retomar compromissos agendados em Natal e no interior do Estado, interrompida em 11 de abril por conta de uma obstrução intestinal e cirurgia.

MUNICÍPIOS

Além de Natal, Bolsonaro visitará Tangará, Santa Cruz, Acari, Jucurutu e Mossoró. Receberá títulos de cidadania natalense, potiguar e mossoroense. Visitará obras que estão sendo construídas com verbas liberadas em seu governo e Mossoró Cidade Junina.

MINISTRO

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, também visita o Rio Grande do Norte neste fim de semana. Ao lado da governadora Fátima, visitará obras da Adutora do Seridó e inauguração de açude em Timbaúba dos Batistas.

CANDIDATURA

José Agripino tem se mantido firme no apoio à candidatura do prefeito Allyson Bezerra ao governo do estado. Entretanto, aliados do ex-senador torcem para que Álvaro Dias se inscreva no União Brasil para disputar o cargo, com possibilidade de unir as oposições.

ÁLVARO

Em suas última entrevistas, o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias tem mostrado mais afinidade com o senador Rogério Marinho o que leva a crer que se filiará ao Partido Liberal. Isso acontecendo, poderá ser candidato a senador ou a governador.

STYVENSON

O senador Styvenson Valentim aguarda a palavra final de Rogério Marinho que poderá sair candidato a vice-presidente. Nesse caso, Styvenson será candidato a governador contra o candidato do partido dos trabalhadores.

OPÇÃO

A senadora Zenaide Maia demonstra precipitação em não querer o apoio do PT em sua candidatura à reeleição. Com o apoio do prefeito Allyson, em Mossoró, e Jaime Faria, seu marido, prefeito de São Gonçalo, pode dispensar a parceria com Fátima Bezerra.

SENADO

Até hoje, além de Zenaide e Styvenson, sabe-se que a governadora Fátima Bezerra será candidata ao Senado. Fátima é do PT e Styvenson é aliado do senador Rogério Marinho. Sendo assim Zenaide terá que convocar outro candidato ao Senado para fazer parceria.

CÓDIGO ELEITORAL

Senadores da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) decidiram nesta quarta-feira (11) adiar a votação do projeto de lei complementar que atualiza o Código Eleitoral. O PLP 112/2021 deverá ser votado no colegiado no dia 9 de julho