NOTAS DA REDAÇÃO

PODER

Entusiasmado com o prestígio desfrutado em Mossoró, o prefeito Allyson Bezerra apela para todos os apelos políticos, legais ou inconstitucionais. Na abertura do Pingo da Mei Dia, o cantor Xand Avião fez campanha aberta para que ele seja eleito governador do RN.

CRIME

Com R$ 700 mil pagos pela prefeitura de Mossoró, o cantor não se preocupou em ferir a lei eleitoral. Ferindo o princípio da impessoalidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, Xand poderá pagar uma pequena multa, pouco em relação ao seu pagamento.

SOLIDARIEDADE

No São João de Natal, foi realizada campanha para arrecadação de alimentos. 12 tonelada foram doados pelo público que, de quebra, se divertiu com Luan Santana, Calcinha Preta, Marina Elali, Thiago Freitas, Pablo, À Vontade, Menos é Mais, Mari Fernandez, Roberto do Acordeon e Léo Foguete

LANÇAMENTO

É possível que em sua visita ao RN, neste final de semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro aproveite para lançar o nome do senador Rogério Marinho como seu candidato ao governo do Estado. Isso acontecendo, ficará mais difícil unir a oposição em 2026.

MENTIRAS

Nossos parlamentares federais estão mentindo descaradamente quando afirmam que estão trazendo verbas para a construção de escolas e hospitais, já que existe proibição na constituição nesse sentido. As emendas enviadas só podem ser utilizadas para custeio.

ZENAIDE

A senadora Zenaide Maia vai ter que assumir uma posição política mais definida. Em 2026 não poderá com o jogo de ser lulista em Brasília e de direita no Rio Grande do Norte. Não dá para subir nos dois palanques.

SILÊNCIO

Em seu depoimento na manhã de hoje, no Supremo Tribunal Federal, o general da reserva Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) durante o governo de Jair Bolsonaro, optou pelo silêncio durante o interrogatório.

ANDERSON

Nos depoimentos ao STF sobre a trama golpista, os acusados procuram argumentos para defesa. O ex-ministro da Justiça Anderson Torres, a explicar as críticas às urnas em reunião ministerial de 5 de julho de 2022 afirmou “Eu nunca questionei a lisura do processo eleitoral.”

BOLSONARO

Sobre a reunião, na qual ele criticou a conduta de ministros do STF e do TSE, o próprio Moraes e Luis Roberto Barroso, Bolsonaro pediu desculpas. Ele disse que se tratava de um desabafo, apenas retórica.

MULHER

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, adotou uma estratégia para “forçar” o presidente Luiz Inácio da Lula a indicar uma mulher para compor a Corte, elaborando uma lista tríplice em que constam apenas nomes femininos.