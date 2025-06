NOTAS DA REDAÇÃO

CIDADES

O Grupo Nordestão, maior rede de supermercados do Rio Grande do Norte, anunciou que assumirá as operações das lojas da Rede Cidade em Mossoró a partir de julho de 2025. “Bastos” foi quem instalou o primeiro estabelecimento tipo supermercado em Mossoró.

INVESTIMENTO

Leonardo Correia, presidente do Grupo Nordestão, declarou que serão investidos cerca de R$ 30 milhões em seis das oito lojas do Grupo Cidade que compraram em Mossoró (5) e Parnamirim (1). Importante afirmar que os 1.400 servidores do Cidades não serão demitidos.

SÃO JOÃO

A Mossoró Cidade Junina deste ano será iniciada no próximo sábado. A prefeitura municipal, em sucessivas administrações, tem investido maciçamente para o seu crescimento. Este ano, serão sete polos de eventos e 14 dias de festa com atrações nacionais e cachês milionários.

VICE

Candidatos a governador e a senador articulam a formação das chapas para receberem apoios aos seus nomes. O Prefeito Paulinho Freire, por exemplo, quer que sua esposa, Nina Sousa, seja candidata a vice-governador ou primeiro suplente de senador.

MAIA

O deputado federal João Maia deverá assumir a presidência da Federação União Progressista e pretende emplacar sua esposa, Shirley Targino, como candidata a primeiro suplente na chapa de Styvenson Valentim ou do outro candidata que venha a compor a chapa.

PRESIDÊNCIA

José Agripino concordou que a presidência da Federação União Progressista seja entregue ao deputado João Maia, pois, o PP tem dois deputados federais e o União Brasil apenas um. Nessa posição, terá mais força para indicar Shirley como candidata a suplente de senador.

ÁLVARO

O ex-prefeito Álvaro Dias poderá assinar a lista de filiação no PL de Rogério Marinho. E ser candidato a cargo majoritário em 2026. Será candidato a governador, com o apoio de Bolsonaro, ou a senador se o PL decidir apoiar a candidatura de Allyson Bezerra ao governo.

MARINHO

O presidente Jair Bolsonaro autorizou a colocação do nome do senador Rogério Marinho como candidato a presidente da República, na próxima pesquisa a ser aplicada pelo PL. E, também, o do seu filho, deputado licenciado Eduardo Bolsonaro.

CLUBES

Ipiranga e ACDP foram os dois mais importantes clubes sociais de Mossoró, durante décadas. O Ipiranga foi cedido à Universidade Estadual do RN e, depois de muitos anos, começou a ter sua estrutura física recuperada. A ACDP será leiloada pela Justiça de Trabalho para pagamento de dívidas trabalhistas.

MILHÕES

Em depoimento prestado à Polícia Federal, o ex-presidente Bolsonaro disse que enviou para o filho, Eduardo Bolsonaro, cerca de R$ 2 milhões de reais. “Ele está nos Estados Unidos e lá fora tudo é mais caro. Eu tenho dois netos lá. Não quero que eles passem por dificuldades.”

DISCORDÂNCIA

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), defende que o brasileiro tem o direito de desconfiar das instituições, inclusive da Justiça Eleitoral que é confiável e digna de orgulho. Mas, se quiser, o cidadão tem o direito de desconfiar dela.