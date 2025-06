NOTAS DA REDAÇÃO

ESCOLHA

Lideranças políticas como o senador Rogério Marinho e prefeito Paulinho Freire discordam de José Agripino quando defende a escolha do candidato a governador por meio de pesquisas. Consideram que pesquisas na pré-campanha não são determinantes.

EXEMPLOS

Rogério e Paulinho citam diversos exemplos de lideranças que começaram na frente e perderam no final. O prefeito de Natal lembra que ele próprio começou com 3% das intenções de votos, mas terminou vitorioso na contagem final dos votos.

SÃO JOÃO

Os prefeitos, de uma maneira geral, entenderam a força das festividades juninas. Enciumados com o sucesso do Mossoró Cidade Junina, decidiram investir maciçamente para que seus conterrâneos permaneçam na cidade onde poderão se encontrar com a alegria.

ELITIZAÇÃO

O Mossoró Cidade Junina instituiu critério que afasta os mais pobres dos lugares mais disputados pelos seus frequentadores. Além dos camarotes, será cobrado o espaço do frontstage. Os que não puderem pagar que procurem outros espaços na festa

NATAL

O prefeito de Natal, Paulinho Freire, acredita nessa estratégia. Ontem, anunciou que no São João da capital estarão Bel Marques, Márcia Felipe, Alok, Luan Santana, Simone Mendes, Xand Avião, Mari Fernandez, Raça Negra, Belo, Calcinha Preta, Flávio José e Henry Freitas.

DISPUTA

Há espaço para todos. Mas, os prefeitos viram o potencial político existente nesses eventos, que acontecem poucos meses antes do período eleitoral. Promovendo as festividades, além do lucro político, evitarão a evasão dos eleitores para outros municípios, no caso, Mossoró.

CANDIDATA

Thabatta Pimenta de Medeiros Silva, 33 anos, política, ativista, radialista, filiada ao PSOL e atualmente é vereadora por Natal, mas alto e quer ser a primeira governadora trans do RN. Pediu para que seu nome fosse colocado nas próximas pesquisas eleitorais

LUTO

A coluna registra o falecimento, ontem, do ex-deputado federal Cipriano Correia, influente personagem política durante as décadas de 1980ne 1990. Formado em Medicina pela UFRN, foi fundador do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do RN, ITORN.

PSB

O Partido Socialista Brasileiro encerra hoje, em Brasília, a convenção que elege João Campos, como presidente nacional do partido. Campos lidera movimento para manter Geraldo Alckmin como candidato a vice-presidente na chapa de Lula nas eleições de 2026.

ALCKMIN

Esta posição é uma resposta a um movimento existente no PT que sugere o deslocamento de Alckmin para disputar o governo de São Paulo. O PSB, contudo, tem planos diferentes para o cenário paulista, com Márcio França disputando o governo do Estado.

DEPRESSÃO

Durante depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF), Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde, afirmou que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) entrou em um quadro de profunda tristeza após a derrota para Lula (PT) nas eleições de 2022.

PALESTINA

O presidente francês, Emmanuel Macron, defende o reconhecimento de um Estado palestino “não é simplesmente um dever moral, mas uma exigência política e realista”. E quer que os europeus adotem postura coletiva mais rígida” contra Israel, “se não houver uma resposta à altura da situação humanitária nas próximas horas e dias” na Faixa de Gaza.