NOTAS DA REDAÇÃO

BRASÍLIA

As ex-deputadas Larissa e Sandra Rosado encontram-se em Brasília com outros 20 participantes, no 16° Congresso Nacional do PSB, que será encerrado, amanhã, com a eleição de João Campos para a presidência.

CANDIDATURA

Em entrevista à FM98 de Natal, Larissa revelou que poderá ser candidata a deputada federal nas eleições de 2026. O PSB nacional deseja participar de eleições proporcionais em pelo menos 14 estados brasileiros.

CIDADANIA

Outra revelação de Larissa Rosado, nessa entrevista, é que estão adiantadas as conversações do PSB com o Cidadania, que estudam a possibilidade de formarem Federação para as disputas eleitorais de 2026.

ALKMIN

O PSB definiu seu apoio à reeleição de Lula sem condicionamentos por cargos que, aliás, são muito poucos. Acredita estar pacificado a presença de Geraldo Alkmin, do partido, como como candidato, como vice de Lula.

ESTRADAS

A governadora Fátima Bezerra anunciou deve lançar, ainda em junho, o edital da segunda etapa do Programa de Restauração de Rodovias Estaduais para recuperar mais 620 quilômetros da malha viária do RN.

DISCURSO

A governadora aproveitou o anúncio sobre as estradas para dizer que “enquanto uma parte da oposição destila raiva, ódio, inveja e inventa mentiras, ele reponde com trabalho pelo povo”

DESPEDIDA

Caso o prefeito Allyson Bezerra renuncie à prefeitura para disputar o governo do Estado, este será o último São João à frente do Palácio da Resistência. Forte instrumento de política, o Mossoró Cidade Junina foi idealizado pela então prefeita Rosalba Ciarlini.

BOLSONARO

Jair Bolsonaro voltará ao Rio Grande do Norte entre os dias 12, 13 e 14 de junho. Na programação, a participação do projeto Rota 22, em Seminário que será realizado em Mossoró, aproveitando o Cidade Junina.

MENSALÃO

Segundo o jornalismo da Band, existia um “Mensalão do INSS”. Pelo menos 15 políticos, entre senadores e deputados estariam recebendo das associações uma espécie de mesada no valor, em média de 50 mil reais.

COBERTURA

Os veículos de comunicação da Câmara e do Senado – TV Câmara, TV Senado, Rádio Câmara, Rádio Senado, Agência Câmara, Agência Senado e redes sociais – estarão juntos na cobertura jornalística do 11º Fórum Parlamentar do BRICS, que se realiza em Brasília nos próximos dias 3, 4 e 5.

BRICS

O BRICS reúne as maiores economias emergentes do mundo: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em 2024, se associaram ao grupo o Egito, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Etiópia, Irã e Indonésia.