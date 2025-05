NOTAS DA REDAÇÃO

ARROMBAMENTO

O deputado estadual Carvalho foi surpreendido com um arrombamento em seu gabinete, na Assembleia Legislativa, na madrugada de ontem. As câmeras de vigilância identificaram a ação de um suspeito e a polícia está conduzindo as investigações sobre o caso.

CONVOCAÇÃO

Carlo Ancelotti, novo técnico da Seleção Brasileira, anunciou a relação dos convocados, deixando Neymar fora da lista dos jogos contra Equador e Paraguai. Segundo ele, o jogador enfrenta dificuldades físicas estando sem condições de atuar pela Seleção.

CANDIDATURA

Nos últimos dias, o senador Rogério Marinho tem intensificado o trabalho para consolidação do seu nome como candidato ao governo do Estado. Tem quem não acredita nesse projeto, mas ele insiste que esse é o seu projeto político para 2026.

BOLSONARO

No próximo mês, com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, a campanha será intensificada. Além de receber títulos de cidadania, Bolsonaro estará em Mossoró no Cidade Junina, sempre acompanhado do senador Rogério Marinho.

ÁLVARO

O ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, que também faz oposição à governadora Fátima Bezerra trabalha nos bastidores. Também pretende ser candidato a governador do Estado, ou ao Senado da República, caso venha a participar de chapa majoritária com Rogério Marinho.

ALIADOS

O deputado Nélter Queiroz afirma que aliados do governo Fátima patrocinam campanha difamatória contra o prefeito de Mossoró. Entretanto, ele sabe que são os aliados da oposição que têm mais interesse em implodir a candidatura de Allyson a governador.

SENADO

Em entrevista ao Diário do RN, o deputado federal Fernando Mineiro reafirmou seu apoio à candidatura dE Fátima Bezerra ao Senado em 2026 e destacou a importância do projeto nacional do presidente Lula na composição da chapa majoritária à Câmara Alta.

CONCURSO

O Governo do RN, realizou as provas do concurso público para o provimento de 565 vagas na Secretaria da Saúde Pública. A aplicação das avaliações ocorreu nas cidades de Natal, Caicó, João Câmara, Macau, Mossoró, Nova Cruz, Pau dos Ferros, Santa Cruz e São José de Mipibu.

CASAS

O Rio Grande do Norte será contemplado com mais 2.480 unidades do Programa Minha Casa, Minha Vida do Governo Federal, que se somam às 10 mil já pactuadas para o estado. o investimento mínimo no Rio Grande do Norte será de aproximadamente R$ 336 milhões.

INSS

Cerca de 34,2 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começaram a receber a segunda parcela do 13º. Feito de forma escalonada, o pagamento vai até 6 de junho.