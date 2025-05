ANISTIA

A deputada Natália Bonavides comemorou a concessão de anistia à ex-presidente Dilma Rousseff, deferida pelo Estado brasileiro. Considera a decisão o reconhecimento de uma injustiça cometida contra uma mulher que enfrentou a repressão em nome da democracia.

REELEIÇÃO

A deputada federal assumiu o cargo com a eleição de Paulinho Freire para prefeito de Natal. Reconhece que sua reeleição ficou mais difícil com a Federação União Progressista, mas ainda procura um motivo para trocar de partido e facilitar a sua reeleição.

REJEIÇÃO

O pré-candidato a governador, secretário Cadu Xavier (PT), mesmo sabendo das dificuldades que enfrentará na futura campanha, acredita que a baixa rejeição comprovada nas pesquisas é um dado positivo que ajudará na alavancagem do seu nome.

VIAGENS

Enquanto o prefeito de Mossoró Allyson Bezerra voltou da China sem anunciar novos investimentos para Mossoró, o vice-governador Walter Alves está no Oriente Médio e, da Arábia Saudita, já anunciou investimentos de R$ 6 bilhões para o Rio Grande do Norte.

CANDIDATURA

Vereadora licenciada, secretária do município de Natal e esposa do prefeito Paulinho Freire, vem tendo seu nome lembrado para vice-governadora de Rogério Marinho ou primeiro suplente de senadora de Styvenson Valentim. Vai terminar dando certo.

AUDIÊNCIA

Por iniciativa da deputada estadual Isolda Dantas, a Assembleia Legislativa do RN promoverá, na próxima terça-feira, audiência pública “Jornalismo e democracia no RN: desafios e perspectivas”.

EXEMPLO I

O debate contará com profissionais da imprensa que foram demitidos por expressarem livremente suas opiniões, como o jornalista Bruno Barreto, demitido da TV Ponta Negra por haver criticado o prefeito de Mossoró Allyson Bezerra.

EXEMPLO II

Jornalista Jana Sá, editora da agência Saiba Mais e do Comitê Estadual por Verdade, Memória e Justiça; a jornalista Margot Ferreira, demitida pela CBN; jornalista Hugo Vieira, demitido da TV Tropical; professora Kenia Maia, do curso de Comunicação da UFRN;

EXERMPLO III

Heitor Gregório, da Tribuna do Norte; Iano Flávio, do Intervozes; Alexandre Othon, presidente do Sindicato dos Jornalistas; e representante do Ministério Público e o médico Laíre Rosado, demitido por comentários de jornalistas a ele ligados na imprensa de Mossoró.

ABERTURA

Essa audiência pública será aberta à participação pública e popular. Além dos debatedores da mesa, o evento contará também com participação de professoras/es e estudantes da UFRN, UERN, UFERSA, IFRN. Então, terça-feira, Assembleia Legislativa do RN, 14 horas.

SUSPEITO

Causou surpresa a decisão do juiz Edino Jales que, após proibir a divulgação da série “Os Segredos de Alluyson”, escrita pelo jornalista Bruno Barreto, declarou-se suspeito para continuar presidindo o processo movido contra o Blog do Barreto.