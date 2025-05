NOTAS DA REDAÇÃO

DEFESA

Desde que voltou de sua viagem à China, o prefeito Allyson Bezerra tem se dedicado, em tempo integral, a preparar suas defesas em relação aos processos de acusação de possíveis atos de corrução em suas obras administrativas.

INVESTIGAÇÃO

O Diário do RN veiculou a notícia de que o prefeito Allyson Bezerra enfrenta uma segunda investigação por corrupção em nível de Ministério Público Estadual. Trata-se do desmembramento da denúncia original com base nos serviços prestados pelo construtor Francisco Erinaldo da Silva.

DIOCESE

O bispo diocesano Dom Francisco de Sales divulgou as Comissões de Pastoral e seus padres referenciais na Assembleia Trimestral de Pastoral, que

irão coordenar, dinamizar, e promover a ação evangelizadora e a Implementação do Plano Diocesano de Pastoral.

SAÚDE

Na visita que fez à Mossoró, nesta semana, a governadora Fátima Bezerra teve destaque em ações de fortalecimento do Sistema Único de Saúde, como abertura de leitos no Hospital da Mulher, modernização do Larem e reforma no Hospital Regional Tarcísio Maia.

MUNICÍPIO

As ações implementadas pela governadora são importantes e coincidem com um momento de descaso da Prefeitura Municipal com o atendimento médico-odontológico nas UIBSs tanto na área urbana quanto na Zona Rural.

CANDIDATURA

A candidatura a governador do estado tem prejudicado a administração do prefeito Allyson. Quem trafega pelas ruas pode constatar a buraqueira generalizada, o lixo nas calçadas, e a dificuldade para quem procura atendimento médico, tudo por conta do descaso com a área.

AVALIAÇÃO

Correligionários do prefeito Allyson Bezerra falam em uma nova pesquisa para verificar o desgaste provocado pelas acusações de corrupção e pelo abandono administrativo verificado em Mossoró.

ALIADOS

A preocupação de Allyson não deve ser com os adversários. Seus concorrentes da direita é que poderão sustentar o bombardeio nessa fase de dificuldades. Como até hoje, tudo deu certo para o prefeito, ele acredita que atravessará incólume esses problemas.

PESQUISAS

Aliás, o prefeito Allyson está certo ao dizer que os resultados das pesquisas é que estão motivando os ataques. Acontece que os candidatos de oposição, no momento, apresentam resultados irrisórios. Sendo assim, não estão incomodados com as pesquisas.

STYVENSON

Allyson para governador e Styvenson para o Senado (reeleição). Os dois campeões nas pesquisas, estão desafinados em relação às eleições majoritárias. O primeiro é candidato ao cargo e o segundo apoia Rogério Marinho. Mas, as coisas poderão mudar no futuro próximo.