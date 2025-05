NOTAS DA REDAÇÃO

PARABÉNS

A coluna parabeniza a ex-deputada federa, ex-deputada estadual e ex-prefeita de Mossoró, Sandra Rosado, que hoje recebe as felicitações do grande número de amigos que construiu durante sua vida. Sandra permanecerá em Mossoró recebendo as congratulações.

DENÚNCIA

Mais uma contra o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra. A vereadora Marleide Cunha acionou a 12ª e 15ª Promotorias do MP, responsáveis pela Defesa da Criança e do Adolescente e Defesa da Pessoa Idosa e com Deficiência, contra a Prefeitura de Mossoró.

RETIRADA

O motivo da denúncia é a decisão do prefeito Allyson em retirar cerca de R$ 3,5 milhões, destinados à realização de atividades de apoio à criança e ao adolescente em Mossoró. Várias atividades serão prejudicadas, todas relacionadas à Infância, idosos e deficientes.

AEROPORTO

Com investimento de R$ 70 milhões, reforma e ampliação do Aeroporto Dix-Sept Rosado, em Mossoró, serão iniciadas ainda neste mês de maio. O anúncio feito pela governadora Fátima despertou a atenção de companhias aéreas que mostram interesse em operar no terminal.

POPULARIDADE

O Blog do Dina, editado pelo jornalista Dinarte Assunção, revelou que a série de reportagens “Os Segredos de Allyson”, produzidas pelo Blog do Barreto, causaram um estrago na popularidade digital do prefeito Allyson Bezerra (UB). O assunto foi repercutido na mídia estadual.

CONSENTIMENTO

Diz o ditado que “quem cala consente”. Presente em várias línguas, como o inglês e o espanhol, foi cunhada pelo papa Bonifácio VIII entre 1294 e 1303. Se as denúncias contra ele não têm fundamento, deveriam ser rebatidas com veemência, pois o silêncio compromete.

APROXIMAÇÃO

Em pesquisa realizada pelo Instituto Consult, na disputa para o governo do estado o senador Rogério Marinho se aproxima do prefeito Allyson Bezerra, o primeiro com 16,29% dos votos e o último com 23,24%.

DIREITA

As últimas pesquisas aplicadas no Rio Grande do Norte mostram a tendência do eleitor na escolha de candidatos mais ligados à direita. É possível que haja mudanças até a data do pleito, mas a esquerda mostra dificuldades em agradar o eleitor potiguar.

REVIDE

A prefeitura de Mossoró cancelou a publicidade institucional em todos os órgãos de imprensa do estado que publicaram ou repercutiram as denúncias apuradas pelo Blog do Barreto. A prefeitura de Mossoró poderá responder a mais um processo por esse motivo.

PESQUISAS

Apesar de reiterar que não disputará o governo do estado, o nome da deputada Natália Bonavides continua sendo colocado nas pesquisas até agora editadas no estado. O objetivo pode ser o de dividir os votos dos simpatizantes da governadora Fátima Bezerra.

TRANSFERÊNCIA

A governadora Fátima vai iniciar a transição de sua administração para o vice-governador Walter Alves, que assumirá o governo a partir de abril do próximo ano. O primeiro indicado por Walter é o presidente da CAERN que será Sérgio Eduardo Rodrigues da Silva.