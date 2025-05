NOTAS DA REDAÇÃO

MOSSORÓ

A governadora Fátima Bezerra cumprirá agenda na cidade, hoje, quarta-feira 21 e amanhã, fazendo entregas de obras e equipamentos, além da assinatura de serviços. Aqui, receberá o ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, que prometeu R$70 milhões a serem aplicados no Aeroporto Dix-Sept Rosado.

CANDIDATURA

A crise enfrentada pelo prefeito Allyson, de Mossoró, tem sido acompanhada de perto por Rogério Marinho. O senador está animado com o resultado de pesquisas recebidas como candidato a governador e entende a dificuldade que Allyson enfrentará com as denúncias de irregularidades em seu governo.

EXPLICAÇÕES

Políticos experientes costumam dizer que a pior coisa para um candidato é ter que estar se explicando durante a campanha. Essa será a posição do prefeito de Mossoró que, desde ontem, não faz outra coisa senão dar explicações ao Rio Grande do Norte.

COBRANÇA

O deputado estadual Francisco do PT quer que a senadora Zenaide Maia mostre reciprocidade como condição para formação de uma dobradinha para o Senado com a governadora Fátima Bezerra.

APOIO

Até o momento, a senadora Zenaide Maia tem declarado apoio ao prefeito Allyson Bezerra em sua candidatura ao governo do Estado. Como não existe a possibilidade de Allyson romper com o ex-senador José Agripino, a dobradinha com Fátima será inviabilizada.

CAERN

Comenta-se que a senadora Zenaide teria exigido da governadora Fátima Bezerra, para oficializar a aliança, a indicação da presidência da CAERN. Acontece que o vice-governador Walter Alves, que assumirá o governo em abril de 2026, também deseja indicar o ocupante do cargo.

APOIO

Ninguém duvida que ao assumir o governo, no próximo ano, Walter Alves dará todo apoio possível à Fátima Bezerra, que será candidata a senador. Entretanto, todos estão conscientes que a estrutura administrativa será modificada. Governador novo, auxiliares novos!

SAÚDE

Secretários municipais de saúde se reúnem hoje, em Natal, para definirem critérios de aplicação de emendas parlamentares no SUS. Vão analisar duas portarias do Ministério da Saúde que entram em vigor ainda este mês de maio.

EXIGÊNCIAS

Os secretários falam da dificuldade no cumprimento da obrigatoriedade de comprovação de gastos dos recursos recebidos em até 90 dias. Outro ponto é a elaboração dos Planos Municipais de Saúde, com prazo até dezembro.

CONCURSO

O Conselho Diretor da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte aprovou a realização de novo concurso público para o cargo de Professor de Ensino Superior.

REELEIÇÃO

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado pode votar hoje uma PEC que acaba com a reeleição para presidente, governadores e prefeitos. O texto também inclui a unificação das eleições para todos os cargos no país a cada cinco anos.

REAÇÃO

Os líderes do Reino Unido, Canadá e França ameaçaram tomar “ações concretas” contra Israel, caso o país não interrompa uma nova ofensiva militar em Gaza e suspenda as restrições de ajuda humanitária.