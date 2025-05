Ministério Público inicia investigação contra Allyson por corrupção

Após a autorização do TJ, o MP peticionou para remeter o processo ao TRF-5, sobre interesse da União de investigar o caso

IMPLOSÃO

A candidatura do prefeito Allyson Bezerra ao governo do estado pode haver implodido. Isso mesmo, as denúncias com suspeita de improbidade ocuparam todo o noticiário do dia. O processo vai ganhar corpo, inclusive sendo encaminhado ao Tribunal Regional Federal.

SIGILO

Setores da Justiça admitem a possibilidade do pedido de quebra do sigilo bancário. Isso acontecendo, a investigação deixa de ser relacionada somente com a prefeitura e passa e procurar indícios de irregularidade na pessoa física do prefeito Allyson.

ADMINISTRAÇÃO

Encontrando-se em Xangai, na China, o prefeito tenta aparelhar, via inernet, blogueiros que lhe dão apoio no estado. Falta de sorte sua ausência em momento tão delicado com seus adversários estaduais aproveitando a oportunidade para dinamitar sua candidatura.

VICE

Para completar, o prefeito em exercício, Marcos Medeiros, também não se encontra em Mossoró. Em entrevista na manhã de hoje, destacou o modelo de gestão adotado em Mossoró, não imaginando o volume de acusações que seriam publicadas contra o sistema.

ALVO

De pouco adiantam as agressões dos apadrinhados do prefeito Allyson Bezerra a setores da oposi98ção mossoroense. As agressões à prefeito nascem na capital do estado e deverão aumentar em intensidade. É o fogo amigo tão conhecido dos políticos em ascensão.

INDIRETA

O senador Styvenson Valentin declarou que “qualquer político que quer ser governador é para ajudar o Estado, e não para fazer negócios com o Governo do Estado utilizando a cadeira de governador. Os contratos são muito atrativos para quem quer fazer a coisa ruim”.

NOMES

Depois de críticas que podem ser interpretadas de muitas maneiras, o senador Styvenson manifestou sua preferência por Rogério Marinho como candidato a governador. “Ele está no Senado comigo. Eu consigo enxergar qualidades muito mais de perto”, disse.

CHINA

Procurando demonstrar naturalidade, o prefeito Allyson Bezerra continua na China, mais especificamente em Xangai, participando de feira de fruticultura. Há poucos minutos, posou segurando uma bandeira de Mossoró, à frente da comitiva que levou nessa viagem.

MISSA

A governadora Fátima Bezerra vai participar, em Mossoró, de cerimônia religiosa pela passagem dos seus 70 anos, com missa na Catedral de Santa Luzia, amanhã, quarta-feira, às 17:30.

DEMISSÃO

Michelle Bolsonaro, mandou o PL demitir ex-ministro Fábio Wajngarten que cuida da comunicação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Michelle ficou irritada com uma conversa na qual Wajngarten e Mauro Cid dizem preferir votar em Lula do que nela nas eleições de 2026.

SALÁRIO

Wajngarten exercia função no partido, com contrato de remuneração mensal de cerca de R$ 100 mil, incluindo a atuação de outras duas pessoas na equipe. Hoje, Michelle é a candidata mais forte para substituir o marido Jair Bolsonaro como candidato a presidente da República.