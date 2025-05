NOTAS DA REDAÇÃO

SEREJO

Do jornalista Vicente Serejo, em sua coluna de 16.05.26: “DILEMA – Do Lobo Guará, faro passado na casca do alho: “Se o prefeito Alysson Bezerra não enfrentar as denúncias que foram lançadas encerra, um ano antes a sua candidatura a governador”.

AEROPORTO

A governadora Fátima Bezerra divulgou entendimentos com a Latam para o retorno dos seus aviões ao Aeroporto Dix-Sept Rosado. O acordo firmado garante isenção de imposto sobre querosene de aviação às empresas que ampliarem o número de voos para estado.

SAÚDE

De 22 a 24 de maio, acontece o IV Congresso Nacional Multidisciplinar de Saúde. A abertura começa às 20h, com a conferência “Saúde global: novas tecnologias e desafios emergentes”, ministrada pelo médico Marcelo José Monteiro Ferreira.

HOSPITAL

Prefeitura de Mossoró, Câmara Municipal de Mossoró, Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) e Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) iniciaram discussão para a viabilização de um hospital universitário no município.

INTERDIÇÃO

O Conselho Regional de Odontologia realizou uma interdição ética em dois consultórios das Unidades Básicas de Saúde – UBSs do Município de Mossoró. A Prefeitura não aceitou o laudo do CRO e mandou retirar as faixas de interdição, como se tudo estivesse normal nas UBSs.

SIGILO

O Ministério Público Eleitoral opinou pela quebra do sigilo bancário das agências de publicidade Art & C Comunicações, Dois A Publicidade e Executiva Agência de Propaganda, que prestam serviços a Prefeitura de Mossoró durante a gestão de Allyson Bezerra (UB).

CHINA

Guerra tarifária com EUA, China dispensa visto para cidadãos do Brasil, Argentina, Chile, Peru e Uruguai. Mesmo com passaportes comuns os viajantes desses países poderão visitar o país por até 30 dias sem visto, para negócios, turismo, visita familiar, intercâmbio e trânsito.

MÉDICOS

Quase 70% dos médicos do Rio Grande do Norte estão concentrados em Natal. Em números absolutos, do total de 8,3 mil profissionais presentes no território potiguar, 5.740 estão na capital, ou seja 5.740 e, em outros municípios, 2,6 mil profissionais.

INSS

A Câmara dos deputados pode votar o projeto de lei 1846/25 que veda, em qualquer circunstância, descontos em folha de pagamento de beneficiários da Previdência, mensalidades de associações ou entidades de aposentados.

TÍTULO

Hoje (19) é o último dia para que mais de 5 milhões de eleitoras e eleitores faltosos regularizem a situação com a Justiça Eleitoral (JE). A medida vale para quem não votou, não justificou e não pagou a multa referente à ausência nas últimas três eleições consecutivas,.

INCLUSÃO

A medida inclui turnos e pleitos suplementares. Até o momento, apenas 168.875 eleitores procuraram a Justiça Eleitoral para resolverem sua situação. Quem não regularizar terá o título eleitoral cancelado.