EMENDAS

A saúde do estado e municípios vai receber cerca de R$ 292,67 milhões, sendo R$ 127,76 milhões para custeio hospitalar e ambulatorial, e outros 115,56 milhões para atenção primária. R$ 24,23 milhões irão para a atenção especializada em saúde e alta complexidade.

MOSSORÓ

Por não contar com representantes em Brasília, Deputados Federais nem Senadores, Mossoró não foi contemplada com emendas de bancada, apesar de ser a segunda cidade mais importante do Rio Grande do Norte.

CAMPANHA

A governadora Fátima Bezerra, candidata ao Senado, aproveitará os últimos meses de governo para visitar os municípios do Rio Grande do Norte. Ninguém duvide da capacidade da governadora. Com Lula candidato á reeleição, suas chances serão maiores ainda.

DIVALDO

O médium baiano Divaldo Franco morreu, na noite desta terça-feira (13), aos 98 anos, em Salvador. Segundo a Mansão do Caminho, instituição espírita fundada por ele em 1952, ele faleceu às 21h45. O velório será realizado das 9h às 20h, na capital baiana.

COTAS

O Senado aprovou a prorrogação por mais 10 anos da reserva de vagas em concursos públicos para negros e aumenta para 30% o percentual de vagas reservadas, incluindo indígenas e quilombolas. O texto aguarda ara sanção presidencial.

CARGOS

Apesar do rompimento do PDT com o governo Lula, por conta demissão do ministro Carlos Lupi, envolvido no escândalo do INSS, o vice-presidente da Caixa Econômica, Francisco Egídio Pelúcio Martins, indicado pelo partido, continua a ocupar o cobiçado e importante cargo,

ACESSO

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que a Polícia Federal disponibilize às defesas dos réus do Núcleo 1 da Ação um link de acesso aos documentos apreendidos durante as investigações.

STF

O Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ministro Luís Roberto Barroso, reuniu-se em 12 de maio, em Washington, com o ‘Chief Justice’ dos EUA, John G. Roberts, Jr. Os dois juízes conversaram sobre temas ligados ao papel das Supremas Cortes em cada um de seus países.

LIMITES

Em resposta à política da Corte, deputados federais defendem que a Câmara dos Deputados deve avançar com a proposta de emenda à Constituição que olimita decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal.

PUTIN

O presidente Lula afirmou que ligará para o líder da Rússia, Vladimir Putin, para encorajá-lo a sentar à mesa de negociações com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, como forma de encontrarem uma solução para o fim da guerra entre os dois países.

GAZA

Durante a entrevista, Lula voltou a comentar sobre a situação dramática em Gaza, e pediu que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenha o mesmo empenho para acabar com o conflito na Palestina como está tendo para o fim da guerra na Ucrânia.