VÔOS

Apesar de a Mossoró Cidade Junina ser grande evento na categoria, Prefeitura e Governo do Estado não conseguiram sensibilizar linhas aéreas para voos extras nesse período. Para Natal, serão sete voos adicionais para atender à demanda turística nesse período.

ERRO

Dr. Cubano, como o nome diz, chegou ao país contratado para o programa Mais Médicos. Eleito vereador pela oposição, aderiu de imediato ao prefeito. Seu erro maior, entretanto, foi brigar com os médicos de Mossoró, acusando-os de danificar equipamentos da rede pública.

REAÇÃO

Entidades representativas dos médicos estão levantando provas para denunciar o vereador Dr. Cubano por exercício ilegal da Medicina. Dr. Cubano não possui registro de médico e, mesmo assim, ainda exerce ilegalmente a atividade. Não devia ter mexido nesse vespeiro.

VEREADORAS

O juiz Eleitoral, Cláudio Mendes Júnior, julgou improcedente ação movida pelo suplente de vereador Marckuty contra a chapa da Federação Brasil da Esperança nas eleições de 2024 mantendo os mandatos das vereadoras do PT, Plúvia Oliveira e Marleide Cunha.

APOIO

A governadora Fátima declarou que “o deputado Ezequiel, que é uma liderança política muito importante para nós, já colocou que a prioridade dele não é o Governo, e que ele vê o nome de Cadu com um nome com muitas credenciais para fazer a disputa para o Governo do Estado”.

TÍTULOS

50.532 eleitores potiguares poderão ter seus títulos cancelados porque não votaram e não justificaram a ausência às urnas por 3 turnos consecutivos. Esse número representa 1,9% do eleitorado apto a votar no Rio Grande do Norte, que é de 2.649.282 eleitores.

CAMISAS

Camisa vermelha para Seleção Brasileira de Futebol? A reação foi imediata. Em pesquisa, 92% declararam não concordar e 84% consideraram conotação política na escolha da cor. Pelo estatuto da CBF, os uniformes da Seleção devem ter as cores da bandeira nacional.

JULGAMENTO

O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para esta sexta-feira (9), às 11h, o julgamento da decisão da Câmara dos Deputados que suspendeu a ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem na trama golpista na qual está envolvido o ex-presidente Bolsonaro.

FLÁVIO

O governo processará Flávio Bolsonaro (PL) na esfera criminal após o senador associar Lula ao PCC, ao Comando Vermelho e aos chefes dessas facções, Marcola e Fernandinho-Beira Mar. A informação é do ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias.

AFASTAMENTO

O Ministério Público do RN ingressou com pedido na Justiça para o afastamento do secretário estadual da Administração Penitenciária, Helton Edi Xavier da Silva, por descumprimento de decisões judiciais que obrigam o Estado a garantir condições mínimas de dignidade nos presídios potiguares.