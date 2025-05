PAPA

Com a rapidez das escolhas anteriores, elegendo Bento XVI e Francisco, o Conclave escolheu o novo papa da Igreja Católico, o cardeal Francis Prevost, 69 anos e primeiro papa norte-americano da história e que adotou o nome de Leão XIV.

DESAFIOS

O novo papa enfrentará inúmeros desafios internos, como a pedofilia na Igreja, a crise das vocações e o papel das mulheres, e externos, como conflitos, a ascensão de governos populistas e a crise climática. Se nome foi escolhido entre 133 cardeais eleitores de cinco continentes e cerca de 70 países na Capela Sistina.

CENSURA

O prefeito Allyson puxou na orelha do vereador Raério Cabeção (UB) que criticou a ex-secretária de Saúde durante o mandato anterior. “Na gestão passada sequer tinha uma reunião na Secretaria de Saúde. Era só perseguindo o nosso próprio povo” disse Cabeção.

CRÍTICA

O prefeito de Mossoró entendeu que a crítica do vereador à antiga secretária de Saúde, termina sendo uma crítica indireta a sua própria administração. As declarações de Raério poderão ser utilizadas pela oposição.

APOIO

O prefeito de Natal, Paulinho Freire, mesmo filiado ao União Brasil, transformado em Federação União Progressista, prefere não se pronunciar sobre o apoio ao prefeito de Mossoró Allyson Bezerra, ao governo do estado. “Agora não é o momento”, disse.

DUPLICAÇÃO

O ministro dos Transportes, Renan Filho, comunicou à governadora Fátima Bezerra disse que a licitação dos dois primeiros lotes para duplicação da BR304 será concluída em julho e, em 60 dias, a obra será iniciada.

AEROPORTO

Além da duplicação da BR304, a governadora Fátima Bezerra esteve com o ministro Silvio Filho, dos Portos e Aeroportos, que anunciou o investimento de R$ 70 milhões para o aeroporto Dix-Sept Rosado e R$ 100 milhões para o Porto de Natal.

NATÁLIA

A deputada federal Natália Bonavides foi indicada pelo partido dos trabalhadores para integrar a Comissão Especial da Isenção do Imposto de Renda na Câmara Federal. Atualmente, Natália é a única potiguar na Comissão de Constituição e Justiça.

DEPOIMENTO

O ministro da Defesa, José Múcio, disse que testemunhará se for chamado para depor no julgamento da trama golpista no STF. Múcio foi citado pela defesa de um dos denunciados, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa.

TRANSIÇÃO

Múcio procurou Bolsonaro em dezembro de 2022 durante a transição do governo, pelo fato de procurar os três comandantes das Forças Armadas e não foi recebido. Entretanto, Múcio confirma que, até o momento, não foi intimado para testemunhar no inquérito.