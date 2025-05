NOTAS DA REDAÇÃO

RISCO

O prefeito Allyson Bezerra tem sido tratado pelos amigos e admiradores como sendo um governador de férias. É um risco que poderá atrapalhar sua campanha, como já aconteceu anteriormente com outras lideranças.

DESLIGAMENTO

Os candidatos a cargos majoritários, Allyson Bezerra, governador, e Styvenson Valentim senado, sinalizam que não pretendem apoio oficial do ex-presidente Bolsonaro nem do presidente Lula. Acreditam na possibilidade de crescimento entre todos os eleitores.

POPULARIDADE

Outros candidatos preferem respeitar essas lideranças nacionais. No caso do presidente Lula, por exemplo, a mais recente pesquisa revela que mais de 55% dos eleitores potiguares estão satisfeitos com o governo do presidente da República.

ABC

O ABC Futebol Clube foi um dos clubes de maior expressão no Rio Grande do Norte. Hoje, tenta evitar a falência, reorganizar a empresa e retomar suas atividades. Tem uma dívida de cerca de R$ 43,1 milhões.

MEDICOS

O Governo abriu 3,1 mil novas vagas para Mais Médicos. Do total (3.174), 3.066 serão distribuídas entre 1.620 municípios e 108 para 26 Distritos Sanitários Especiais Indígenas. As vagas disponibilizadas estão publicadas na página eletrônica, LINK Quadro de Vagas

JANJA

A primeira-dama Janja da Silva desembarcou neste sábado (3) em Moscou, na Rússia, dias antes da comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para uma série de compromissos. fez uma visita ao Kremlin, sede do governo russo e residência oficial do presidente Vladimir Putin.

IMPRENSA

O Brasil progrediu 19 posições no ranking mundial sobre a liberdade de imprensa publicado pela ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF), sediada em Paris. Em 2025, o Brasil ocupa o 63° lugar entre 180 países pesquisados, enquanto estava na 82ª posição no ano passado.

BARROSO

O presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, esteve em Washington, em compromissos acadêmicos e institucionais. Reuniu-se com o ex-presidente Bill Clinton. Conversaram sobre a geopolítica global, algumas circunstâncias brasileiras e o contexto atual dos Estados Unidos.

EMENDAS

O ministro Flávio Dino, do STF, determinou o bloqueio de 1.283 emendas parlamentares enviadas à área da Saúde que não tiveram as respectivas contas bancárias regularizadas. O desbloqueio vai depender de comprovação, caso a caso, de que as contas estão regulares.

DIVERGÊNCIAS

Governo e oposição divergem sobre as investigações de fraudes no INSS. Oposição afirma que já tem assinaturas necessárias para instalar uma CPI; base do governo diz que as fraudes já estão sendo investigadas. Um dos problemas é que existem 12 pedidos de CPI na frente.