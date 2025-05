NOTAS DA REDAÇÃO

SAÚDE

O prefeito Allyson Bezerra precisa olhar com mais cuidado para a saúde de Mossoró. Nas unidades básicas faltam insumos, atendimento odontológico e os medicamentos básicos. Os pacientes estão sendo obrigados a compra o básico para o atendimento pessoal.

REFLEXO

Os trabalhos para a viabilização da candidatura a governador do Estado estão deixando o prefeito Allyson sem tempo para cuidar das coisas da prefeitura de Mossoró. Além disso, o prefeito Marcos Medeiros não tem o preparo suficiente para administrar o município.

CASSAÇÃO

O pedido de cassação dos vereadores Petras Vinícius, Vladimir Cabelo de Negro, Alex do Frango, João Marcelo e Kayo Freire segue para julgamento no TRE. Antes, o juiz Cláudio Mendes Júnior, da 34ª Zona Eleitoral havia rejeitado a ação impetrada pela Irmã Ceição.

DISPOSIÇÃO

A vereadora Nina Souza, esposa do prefeito de Natal Paulinho Freire, declarou que o seu nome estará à disposição do seu grupo político para compor a chapa ao lado do prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra.

FEDERAÇÃO

O ex-senador José Agripino declarou que, no Rio Grande do Norte, a federação não terá disputa interna entre os dois partidos e será orientada pela soma de forças. “Vamos procurar ajudar que os dois partidos cresçam, se possível por igual”.

CLIMATIZAÇÃO

A governadora Fátima Bezerra (PT) anunciou investimento de R$ 183 milhões para climatizar as 590 escolas da rede estadual até o final de 2026. Os recursos, provenientes da segunda parcela dos precatórios do Fundef, já estão garantidos no orçamento da União.

PARALISAÇÃO

Servidores técnico-administrativos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e da Universidade Federal Rural do Semi- -Árido (Ufersa) aprovaram uma paralisação e a instalação do estado de greve a partir da próxima segunda-feira 5.

ALTA

O ex-presidente Jair Bolsonaro segue estável clinicamente, mas não tem previsão de alta hospitalar, segundo o último boletim médico. Mesmo assim, admite a possibilidade de comparecer ao ato público em favor da anistia, no próximo 7 de maio, às 16 horas.

TIBAU

a Prefeitura de Icapuí, no estado do Ceará, instalou placas em uma área localizada no município de Tibau, no Rio Grande do Norte. A administração municipal de Tibau considerou a ação como um avanço sobre seu território e determinou a remoção imediata das placas.

REINSTALAÇÃO

Sob a proteção da polícia cearense, a prefeitura de Icapuí adiantou que, neste sábado, as placas serão recolocadas no mesmo local. Até o momento, os Governos dos Estados do Rio Grande do Norte e do Ceará não se manifestou sobre o assunto.

ALCKMIN

O vice-presidente Geraldo Alkmin, como ex-militante do PSDB, identifica tucanos insatisfeitos com a junção do partido com o Cidadania e vai procurar trazer antigos aliados para a legenda socialista do PSB, fortalecendo seu grupo político.