DOBRADINHA

Definido o nome de Cadú Xavier como candidato a governador pelo sistema situacionista, a prioridade passa a ser a manutenção da aliança com a senadora Zenaide Maia, fazendo dobradinha com a atual governadora Fátima Bezerra, também candidata ao Senado.

WALTER

A governadora Fátima deve renunciar ao governo em abril de 2026 para concorrer a uma das duas vagas ao Senado. O vice-governador Walter Alves (MDB) assumirá o comando do Estado até o fim do ano, não sendo candidato à reeleição nem a outro cargo eletivo.

ALLYSON

Uma das dificuldades a superar é o desejo de Zenaide em apoiar a candidatura do prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra a governador do estado, o que inviabilizaria a dobradinha com Fátima Bezerra que apoia Cadú Xavier para o mesmo quadro.

ENDEREÇO

Sabendo da importância de estar mais presente em Natal, no projeto de candidato a governador do estado, o prefeito de Mossoró providencia aluguel de escritório em área nobre da capital, mais precisamente no Edifício Manhattan.

EZEQUIEL

O deputado Ezequiel Ferreira, presidente da Assembleia Legislativa, foi consultado sobre a possibilidade de ser candidato ao governo, e recusou. Declarou não ter disposição para disputar o cargo de governador. Será candidato à reeleição ou a deputado federal.

STYVENSON

Em suas redes sociais, o senador Styvenson Valentim afirmou que está sendo perseguido. Segundo ele, os ataques são consequência das obras e ações que tem feito pelo Rio Grande do Norte. “Mas não vou parar. Governador, prefeito, vocês vão ter que me engolir”, disse.

ROTA 22

O senador Rogério Marinho retomou ontem o projeto Rota 22, suspenso por conta do problema de saúde com o ex-presidente Jair Bolsonaro e reuniu correligionários e simpatizantes em Pau dos Ferros.

ALIANÇA

O partido dos trabalhadores tem interesse em coligar com o ex-prefeito Carlos Eduardo nas próximas eleições, como candidato a deputado federal. Acredita que ao lado de Natália Bonavides, a votação dos dois garantirá a reeleição do deputado Fernando Mineiro.

EMENDAS

O ministro Flávio Dino, do STF, deu prazo de 10 dias úteis à Câmara e ao Senado para que informem como será registrada a autoria do congressista responsável pelas emendas, já que os formulários não trazem um campo específico para identificar esse parlamentar.

REELEIÇÃO

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou a votação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que acaba com a reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos, por conta de pedido de vista coletiva concedida para análise dos senadores.