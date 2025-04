NOTAS DA REDAÇÃO

TIBAU

O Ministério Público do RN expediu recomendação à presidência da Câmara do Municipal de Tibau para que se abstenha de concorrer à reeleição para o mesmo cargo na mesa diretor e estabeleceu prazo de 30 dias para que sejam informadas as providências adotadas.

PROJETO

O Deputado Gustavo Carvalho apresentou projeto de lei que institui a Política Estadual de Tratamento e Reabilitação de Dependentes Químicos no RN, garantindo atendimento gratuito, especializado, contínuo e humanizado às pessoas com transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas.

EZEQUIEL

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Ezequiel Ferreira, afirmou que pode concorrer a qualquer cargo nas eleições de 2026 e que seguirá a “orientação popular” sobre uma possível candidatura a deputado federal ou outros cargos.

EXPULSÃO

O ex-senador e ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, declarou que considera ter sido “tacitamente expulso do PT”. Chegou a essa conclusão porque não tem sido consultado sobre as estratégias do partido para 2026, apesar de ter ocupado espaços políticos importantes.

TRÂNSITO

A Câmara Municipal de Natal aprovou projetos de leis voltados para inclusão social, acessibilidade, meio ambiente e estímulo à economia local. Entre os destaques estão a criação do Programa Municipal “Produzindo Empregos”

IFRN

O reitor do Instituto Federal do RN, José Arnóbio, afirmou que Mossoró deveria receber uma nova unidade da Instituição. Segundo ele, a cidade tem uma demanda expressiva, sobretudo no ensino médio, e pelo tamanho da cidade e pela procura, cabia uma outra unidade.

ANISTIA

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, tem deixado o brasileiro em dúvida quando fala sobre o projeto da anistia. Por último, afirmou que não vai permitir que o projeto da anistia prejudique matérias importantes da agenda econômica.

ENCONTRO

Ontem, Hugo Motta reuniu em sua residência oficial de presidente da Câmara, em Brasília, o presidente Lula da Silva com os líderes dos partidos que compõem a base do governo, para uma aproximação mais efetiva dos deputados com o presidente da República.

DEMISSÃO

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto, foi afastado da sua função nesta quarta-feira (23) após operação da Polícia Federal (PF) e da Controladoria-Geral da União (CGU) que investiga fraudes na entidade.

JUSTIÇA

Pressionado por todos os lados, até mesmo por representantes do STF, sobre o risco do Legislativo votar anistia para centenas de réus que ainda estão em julgamento. Disse então que “em um cenário de crise internacional, não podemos ter uma crise institucional.”

PESQUISAS

Em 2023, 14.819 pesquisas eleitorais foram registradas junto ao TSE, num valor de R$ 171 milhões. Em 2025, foram realizadas 23 sondagens, 17 em março e seis em abril, mas o número tende a crescer rapidamente, por conta das eleições de 2026.