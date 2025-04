NOTAS DA REDAÇÃO

RENOVAÇÃO

Nas eleições de 2026 haverá renovação dos mandatos de Styvenson Valentim e Zenaide Maia. Os dois procuram as melhoras alianças possíveis que possibilite o retorno dos dois ao Senado, sabendo que a candidatura de Fátima Bezerra é uma ameaça aos dois.

PESQUISAS

Talvez se justifiquem para discussão interna sobre os futuros candidatos. Não têm valor eleitoral, quando ainda n]ao está definido o quadro com os nomes dos que concorrerão a cargos eletivos em 2026

AGRIPINO

O ex-senador José Agripino, que deu o pontapé inicial na candidatura do prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, continua sendo o principal articulador desse projeto. Experiente na política, Agripino diz que Allyson irá superar todas as dificuldades atuais.

GENI

A atriz Thaina Duarte foi escolhida para ser a heroína amada pelos oprimidos e odiada pelos poderosos, na canção no filme “Geni e o zepelim”. No próximo mês, o filme baseado na música de Chico Buarque começa a ser rodado no Acre, em Cruzeiro do Sul.

ESAM

Carlos Santos registra: Prefeito Raimundo Soares criou a Esam atendendo a um pedido de Dix-huit Rosado, presidente do Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário (INDA). Foi Dix-huit que garantiu os recursos para a implantação da instituição de ensino superior.

ESQUECIMENTO

É lamentável que o atual prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, que usufruiu do saber nessa Escola Superior, se esforce para apagar o nome do patrono, Dix-huit Rosado, como se tudo houvesse caído do céu, sem a interferência de políticos da época.

PEIXE

Em Tibau, a prefeita Lidiane Marques distribuiu peixe gratuitamente à população carente e chocolate nas escolas públicas de primeiro grau. Em Mossoró, o prefeito Allyson Bezerra, candidato a governador, vendeu o peixe a R$10 o quilo.

FLUXO

O rente está procurando mais por Cristo? Antes, as Igrejas Evangélicas registravam um fluxo maior de fieis em busca da palavra de Deus. Hoje, o fenômeno se repete nas Igrejas Católicas, numa demonstração de que o povo está necessitando mais de Deus.

COMEMORAÇÃO

Câmara dos Deputados e o Senado Federal, prepararam uma programação especial entre os dias 16 e 24 de abril. As atividades destacam o papel da capital e da sede do Legislativo na história política, cultural e democrática do país.