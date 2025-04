MERGUJLHO

O prefeito Allyson Bezerra, foi aconselhado a esfriar sua campanha como candidato a governador do Estado. Além da possibilidade de ser acusado por propaganda antecipada, estaria relaxando em relação aos problemas de Mossoró que aumentam a cada dia.

Educação

Após o prefeito Allyson apresentar um PL que precariza a qualidade do ensino a alunos com deficiência, as mães atípicas se organizam para defender os direitos de seus filhos com deficiência. Lutam incansavelmente para garantir a inclusão e os direitos sociais.

NATAL-MOSSORÓ

A governadora Fátima Bezerra anunciou o início da duplicação da BR-304 para o mês de setembro. O projeto será executado em dois trechos: um saindo de Mossoró em direção a Assú e o outro da Reta Tabajara a Riachuelo.

SENADO

Sobre sua candidatura ao Senado, praticamente definida, afirmou que a decisão está encaminhada. “Farei essa disputa com muito espírito público, com muito entusiasmo e com a mesma coragem com que caracterizou minha trajetória”,

CIDADANIA

A Comissão de Justiça da Câmara Municipal de Natal aprovou concessão do Título de Cidadão Natalense, proposta pelo vereador Subtenente Eliabe Marques. Bolsonaro já recebeu o título de cidadão norte-rio-grandense pela Assembleia Legislativa do estado.

PARCERIA

O secretário de Saúde municipal de Natal, Geraldo Pinho, informa que a prefeitura estuda a possibilidade de implementar uma parceria público-privada para a gestão do novo Hospital municipal, previsto para iniciar suas atividades no final de 2025.

FALASTRÃO

O senador Hamilton Mourão criticou o discurso do pastor Silas Mafalaia sobre o Alto Comando do Exército, feito durante a manifestação bolsonarista na Avenida Paulista no domingo, classificando os generais de quatro estrelas de “ cambada de frouxos”.

SEGURANÇA

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, apresenta nesta terça-feira (8) o novo texto da Proposta de Emenda à Constituição da Segurança Pública ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e a líderes partidários.

TREs

30% dos conselheiros dos tribunais de contas no Brasil têm parentesco com políticos. Com salários de R$ 41,8 mil, foro privilegiado e estabilidade até os 75 anos, analisam contas de prefeitos, governadores e até presidentes, podendo torná-los inelegíveis.

CASSAÇÃO

Sob acusação de “abuso de poder político e uso indevido da máquina administrativa” a juíza Gabriella Edvanda Marques Felix, da 17ª Zona Eleitoral cassou o mandato do prefeito de Lajes, Felipe Ferreira de Menezes, e do vice, José Carlos Felipe.