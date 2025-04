NOTAS DA REDAÇÃO

REVOLTA

Em Mossoró, as mães atípicas pretendem denunciar o prefeito Allyson Bezerra (União) por contratar estagiários voluntários, sem qualificação, para auxiliar estudantes com deficiências e Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas escolas da rede municipal de ensino.

BARON

Nesse sentido, o influenciador digital e ativista anticapacitista Ivan Baron, 26 anos, com 529 mil seguidores no Instagram, protestou contra a aprovação de projeto de lei na Câmara Municipal de Mossoró, encaminhado pelo prefeito Allyson Bezerra.

RECONHECIMENTO

O padre Flávio Augusto Forte Mel, ex-vigário geral da Diocese de Mossoró, foi homenageado ontem, sexta-feira, pela Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró (Acjus). A solenidade vai ocorreu no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Mossoró.

AUMENTO

O Governo do Estado encaminhou à Assembleia Legislativa Projeto de Lei Complementar que trata do reajuste salarial de 6,27% dos profissionais do magistério público da educação básica do RN contemplando professores, especialistas em educação ativos, aposentados e pensionistas.

COBRANÇA

‘Esta obra é do Lula’. Em jantar que reuniu Alcolumbre e lideranças do Senado, o presidente pede que governistas deixem claro, no contato com eleitores, que os recursos para obras e políticas públicas nos municípios foram viabilizados pelo Palácio do Planalto.

ESTRATÉGIA

Os mais de 80 acordos de cooperação celebrados na missão oficial brasileira à Ásia ajudarão a melhorar a vida dos brasileiros, disse o senador Davi Alcolumbre, que agradeceu a oportunidade de participar da viagem como sinal de integração entre os Poderes da República.

STF

Analisando positivamente a presença dos presidentes do Senado e da Câmara na viagem que fez ao Japão, o presidente Lula disse a aliados que pretende convidar o presidente do STF, Luis Roberto Barroso para acompanha-lo nas próximas viagens internacionais.

EMPREGOS

O Brasil registrou um recorde na geração de empregos em fevereiro, com a criação de 432 mil novas vagas de trabalho com carteira assinada, conforme dados do Caged, um crescimento de 214% em relação a janeiro, com geração 137,3 mil postos de trabalho.

LIXO

A Polícia Federal reforçou ações que apuram suspeitas de desvios e fraudes envolvendo emendas parlamentares. Como alvo das operações da PF está o empresário José Marcos Moura, conhecido como “Rei do Lixo”.

PAPA

A Sala de Imprensa da Santa Sé informa sobre o estado de saúde do Pontífice, em convalescença no Vaticano. No domingo, o Angelus poderá ocorrer de forma diferente em relação aos domingos anteriores e uma atualização será divulgada ainda hoje, 05 de abril.

SUCESSO

O filme “Ainda Estou Aqui” sai dos cinemas na quinta-feira (3), depois de 21 semanas em cartaz no Brasil, após atingir o marco de R$ 202,4 milhões de bilheteria nos 12 países onde está sendo exibido nos cinemas. No Brasil, o valor arrecadado foi de R$ 112,4 milhões.

HOMENAGEM

Aos 94 anos, o ex-presidente José Sarney, recebeu em sua residência oficial em Brasília, a visita de representantes da Associação Nacional dos Advogados da União, quando foi comunicado que será homenageado pela entidade no dia 7 de maio, no Congresso Nacional.