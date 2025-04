NOTAS DA REDAÇÃO

DÚVIDA

A grande dúvida do prefeito Allyson Bezerra é se renuncia ao atual mandato para disputar o Governo do Estado. Faltando mais da metade do tempo para concluir essa importante delegação conferida pelos eleitores mossoroenses daria esse presente ao seu vice-prefeito?

ORAÇÕES

O bispo emérito de Mossoró, Dom Mariano Manzana, encontra-se convalescendo de afecção pulmonar em sua terra natal, na Itália. Pelas redes sociais, comunicou o seu quadro clínico e pediu aos mossoroenses que rezem pelo seu restabelecimento.

TEOLOGIA

O curso de Teologia da UniCatólica do RN promoverá um bate-papo especial com o renomado autor Dr. Gabriel Perissé sobre o seu livro Abuso Espiritual: a manipulação.

Invisível, no próximo dia 9, às 19 horas.

VERGONHA

O vereador Dr. Cubano (PSDB), líder da oposição, tem votado e defendido sistematicamente o prefeito Allyson Bezerra (União). Seus eleitores reclamam da nova posição assumida e não escondem a decepção com o primeiro estrangeiro eleito vereador em Mossoró.

DESEMBARGADOR

O juiz federal Walter Nunes da Silva Júnior, titular da 2ª Vara da Justiça Federal no Rio Grande do Norte (JFRN), será o novo desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5. Ele ocupará o cargo pelo critério de antiguidade.

PESQUISAS

Na disputa pela presidência da Unimed RN mostravam resultados conflitantes. Aliás, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) apresentou um Projeto de Lei para punir institutos de pesquisas que apresentem previsões muito diferentes dos resultados verificados nas urnas.

ADIANTAMENTO

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou decreto de antecipação do 13º de aposentados e pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), como feito em outros anos. A primeira parcela será paga em abril e a segunda, em maio.

ECONOMIA

O Brasil voltou ao ranking das dez economias do mundo. Nos últimos dois anos, o país cresceu duas vezes mais que a média registrada entre 2019 e 2022. O Produto Interno Bruto (PIB – soma dos bens e serviços produzidos) foi de 3,2% em 2023 e de 3,4% em 2024.

ISENÇÃO

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou na manhã desta quinta-feira (3), em suas redes sociais, que vai criar uma comissão especial para analisar o projeto que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$5 mil mensais.

RETALIAÇÃO

A Câmara aprovou projeto de lei que permite ao Poder Executivo adotar contramedidas em relação a países ou blocos econômicos (como os Estados Unidos e a União Europeia) que criarem medidas de restrição às exportações brasileiras.