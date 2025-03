SUCESSÃO

Notícias vindas da capital mostram que está sendo articulada uma chapa majoritária tendo Rogério Marinho como candidato a governador e Styvenson Valentim e Álvaro Dias seriam os candidatos ao Senado. Nessa composição, Alysson Bezerra não seria candidato a governador.

CONSELHO

Aliás, pegou mal a declaração do ex-prefeito Álvaro Dias na TV Ponta Negra ao aconselhar o prefeito de Mossoró: “Allyson, você é muito novo. Tenha paciência e não queira atropelar as coisas e agir antes do tempo.”

MOMENTO

E, continuou Álvaro Dias, “Você vai ter tempo para ser governador e senador em outro momento. Seu momento agora é cumprir os compromissos com o povo de Mossoró. Você vai querer renunciar a Prefeitura com um ano e poucos meses, depois de reeleito?”

APROPRIAÇÃO

Alguns parlamentares norte-rio-grandenses estão anunciando verbas de bancadas como sendo mérito pessoal. E anunciam estar enviando recursos milionários para a construção de hospitais, escolas, etc… Tem até outdoor divulgando essas bondades.

APOIO

Quatro deputados federais do Rio Grande do Norte defendem a aprovação de anistia para os condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, Carla Dickson (União) General Girão (PL), Sargento Gonçalves e Robson Faria (PL).

BOLSONARO

Em relação à anistia para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, apenas Carla Dickson se posiciona afirmativamente. afirmativamente. Os dados foram levantados pelo jornal O Estado de S. Paulo e divulgados no fim de semana, com consulta aos 513 deputados federais.

ESTRADAS

O Governo Federal autorizou a reconstrução de 154,4 quilômetros de rodovias estaduais utilizadas como desvios após o colapso da ponte na BR-304. O investimento de R$ 70 milhões será executado pelo Dnit, beneficiando 12 municípios.

MUNICÍPIOS

Segundo a governadora Fátima Bezerra, os trechos beneficiam Lajes, Pedra Preta, Ipanguaçu, Alto do Rodrigues, Passa e Fica, Tangará, Nova Cruz, São Rafael, Itajá, Macau, Pendências e São José de Campestre, rota alternativa quando a ponte cedeu na BR-304 perto de Lajes.

SALÁRIOS

A Folha de S. Paulo divulga que prefeitos de pequenos municípios no RN turbinam os salários e chegam a ganhar R$ 25 mil mensais, superando o salário de prefeitos de cidades até 50 vezes maiores e até mesmo mais que o salário da governadora Fátima Bezerra.

ODISSEU

Christopher Nolan anuncia para 2026 filme sobre o mítico poema Odisseu, escrito por Homero, poeta da Grécia Antiga. O elenco já escolhido, conta com Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o e Charlize Theron.