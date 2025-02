NOTAS DA REDAÇÃO

CANDIDATURA

Está definido. O vice-governador Walter Alves anunciou que não disputará a reeleição, caso assuma o cargo de governador do Estado em substituição à governadora Fátima Bezerra que deverá renunciar em março para disputar novamente um cargo ao Senado.

CADU

O vice-governador entendeu que não seria o candidato a governador de Fátima Bezerra, que já apresentava seu secretário da Fazenda ao presidente Lula como sendo o melhor candidato para representar o partido. Sem chances, Walter preferiu ser governador por dez meses.

ÁLVARO

Em compensação, o ex-prefeito Álvaro Dias (Republicanos) decidiu anunciar sua candidatura ao Governo do Estado. Em S. J. Mipibu declarou:” estamos assumindo a pré-candidatura ao Governo do Estado para disputar a eleição e enfrentar esse desafio”.

ALLYSON

Diferente do prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, que está em plena campanha. Nos últimos dias, encontrou-se com lideranças estaduais em Brasília e prefeitos municipais em diferentes regiões do estado.

APOIOS

De saída, Allyson conta com o apoio do senador José Agripino, da senadora Zenaide Maia, dos deputados federais João Maia e Carla Dickson e espera contar com o apoio de prefeitos dos principais municípios do Rio Grande do Norte.

DIVISÃO

A fragmentação dos partidos oposicionistas aumenta as chances de o governo eleger seu candidato para a disputa em segundo turno, apesar do desgaste enfrentado pelo governo estadual. Por isso é que algumas lideranças tentam a unidade entre seus partidos.

ACOMODAÇÕES

O prefeito de Natal, Paulinho Freire acredita que o senador Rogério Marinho poderá ser escolhido candidato a vice-presidente da República. Nesse caso, os bolsonaristas poderiam apoiar Allyson para governador e Álvaro Dias para Senador, ao lado de Styvenson Valentim.

ENSINO

Em 22 anos, o Rio Grande do Norte registrou avanço na escolarização da população, segundo os dados sobre o assunto levantados pelo Censo 2022, divulgados nesta quarta-feira (26). O maior avanço ocorreu no ensino superior, que aumentou 10,5%.

CONCURSO

A Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa) anunciou a abertura de um concurso público para o preenchimento de cinco vagas no cargo de docente do Magistério Superior. Os aprovados ingressarão no Nível 1 da Classe A, nos campi de Mossoró e Caraúbas.

ROTATÓRIA

A Prefeitura de Mossoró realizará neste fim de semana, simulação para avaliar a viabilidade da implantação de uma rotatória no cruzamento da Rua Felipe Camarão com a Rua Professor Manoel João, nas proximidades da Igreja de São João, no bairro Doze Anos.