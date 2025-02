INCENTIVO

Em pronunciamento à nação o presidente Lula anunciou a parcela de R$ 1.000 aos alunos do Pé-de-Meia que passaram de ano em 2024, começará a ser paga nesta terça-feira (25), além dos R$ 200 aos que finalizaram o 3º ano e participaram dos dois dias do Enem.

GRATUIDADE

Durante o mesmo pronunciamento, o presidente Lula reafirmou a gratuidade do Farm´cia Popular, com todos os 41 itens do programa, entre fármacos, fraldas e absorventes sendo distribuídos de graça nas farmácias credenciadas.

REAJUSTE

A governadora Fátima Bezerra (PT) autorizou o pagamento da recomposição salarial para os servidores da segurança pública e da saúde do RN na folha de fevereiro, cumprindo acordo nas negociações com as categorias. Os valores já estão disponíveis nos contracheques.

VAGA

Com a aposentadoria do desembargador Expedito Ferreira, abre-se uma nova vaga no Tribunal de Justiça, com a indicação obedecendo ao critério de merecimento.

RECURSO

A última indicação para o TJRN aconteceu em maio de 2024, com a nomeação de Ricardo Procópio Bandeira de Melo, contestada junto ao Conselho Nacional de Justiça pelo juiz Francisco Seráphico da Nóbrega, segundo colocado da lista.

SUCESSÃO

Numa demonstração de simpatia da governadora Fátima Bezerra, em relação a uma provável candidatura de Cadu Xavier ao governo do estado é a presença do secretário estadual de Finanças em eventos oficiais de administração.

KELPS

Não fugindo da regra geral adotada pelos novos prefeitos, o secretário de Finanças de Parnamirim, Kelps Lima, denunciou que o rombo deixado pela gestão do ex-prefeito Rosano Taveira (Republicanos) deve levar pelo menos dois anos e meio para ser quitado.

CANDIDATURA

“Os nomes são cogitados, mas a decisão final é sempre da instância partidária, da executiva estadual do PT. Então é assim que vai ser, não vai ser diferente”. Da deputada estadual Isolda Dantas (PT), sobre possibilidade do secretário da Fazenda Cadu Xavier integrar a chapa majoritária nas eleições 2026.

LIMITES

O secretário Cadu Xavier destaca que Governo do Estado está acima do limite “há mais de 20 anos” e que o problema é estrutural, e não recente. Afirmou que o Estado precisará reduzir despesas para retornar ao limite prudencial de gastos com pessoal.

OVO

O preço do ovo deve continuar alto até o ­ fim da Quaresma no RN: “É um ciclo anual”, diz Gilvan Mikelyson, presidente da Associação de Supermercados do RN. O preço disparou, chegando a até R$ 30 a bandeja, o dobro do que custava há dois meses.