OPOSIÇÃO

O prefeito Allyson Bezerra precisa estar preparado para a campanha de oposição já desencadeada por simpatizantes de outras candidaturas ao governo do estado de 2026. Não será apenas de alguns poucos comunicadores locais e dois ou três vereadores municipais, Terminou a luz de mel com os blogs da capital e de outros municípios.

ZENAIDE

A senadora Zenaide Maia, integrada à campanha de Allyson a governador, esteve em Mossoró participando da inauguração de uma Unidade Básica de Saúde no Cordão de Sombra, a UBS Maria da Guia dos Santos Barreto. Zenaide anunciou a destinação de mais R$ 3 milhões para equipar as novas unidades de Saúde. A senadora disse que já destinou mais de R$ 40 milhões em emendas para Mossoró.

VICE-PREFEITO

Rompido politicamente com o vice-prefeito Fernandinho das Padarias, em seu primeiro mandato, o prefeito Allyson anunciou o afastamento do cargo por quinze dias, passando a prefeitura para o seu vice Marcos Medeiros. Falou em repouso, mas deverá mesmo é cuidar de sua candidatura a governador.

NATÁLIA

Talvez a deputada federal Natália Bonavides prefira disputar a reeleição em 2026, com tudo para receber uma grande votação. Contudo, o PT está consciente que ela representa a única possibilidade de o partido disputar o governo do estado com candidatura própria. Enquanto não se decide, o partido joga com a possibilidade de lançar o secretário da Fazenda Cadú Xavier, para alegria da oposição.

CONVOCAÇÃO

A Prefeitura de Mossoró anunciou que irá convocar mais 100 candidatos aprovados nos concursos públicos do Município. A nomeação foi publicada na edição de ontem (21), no Diário Oficial de Mossoró (DOM).

IMPRUDÊNCIA

Em momento de dificuldades para o ex-presidente Jair Bolsonaro, denunciado pelo Procurador Geral da República, Paulo Gonet Branco, o seu filho, vereador em Camboriú (SC), solicitou verba de R$ 4,3 mil da Câmara dos Vereadores local para ir a Brasília, em agenda na Câmara dos Deputados, mas esteve ontem mesmo foi no evento do Partido Liberal na capital federal.

CAGADA

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta sexta-feira (21) que exagerou ao falar “caguei” para uma eventual prisão após julgamento da trama golpista no STF, o que pode acontecer ainda este ano. “Ontem eu exagerei aqui um pouquinho. Falei que estava… assim… para uma possível prisão. Exagerei um pouco”, disse.

ANISTIA

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta sexta-feira (21) que vai analisar novamente a validade da Lei da Anistia no caso dos cinco militares acusados pela morte do ex-deputado federal Rubens Paiva, durante o período da ditadura no Brasil. A decisão futura que for tomada pelo plenário terá validade para todos os processos semelhantes que estão em tramitação no país.

GUARDAS

O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou que as guardas municipais podem realizar policiamento ostensivo nas vias públicas. O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou que as guardas municipais podem realizar policiamento ostensivo nas vias públicas.

RUBENS PAIVA

Após mais de quinze anos de pesquisa, a jornalista Juliana Dal Piva mergulha profundamente nos sombrios eventos que culminaram no desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva durante a ditadura militar brasileira. Revela documentos inéditos e depoimentos que desvendam as engrenagens da repressão estatal e a incansável busca por justiça empreendida pela família Paiva.