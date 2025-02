ALLYSON

O senador Rogério Marinho está sendo alertado para o avanço do prefeito de Mossoró em relação a sua candidatura ao governo do estado. Nos últimos dias, Allyson esteve em Brasília onde manteve contatos com importantes lideranças estaduais.

ANTECIPAÇÃO

Entre as conversas divulgadas nos meios políticos, especula-se a vinda do presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda e de ACM Neto, ainda este ano, para o lançamento da candidatura do prefeito Allyson ao governo do estado.

MARINHO

Pelo sim, pelo não, o senador Rogério Marinho, que iniciaria sua campanha em março, viajando pelos municípios, participou de uma reunião com prefeitos e secretários de saúde da região do Seridó, no último sábado, na cidade de Currais Novos.

SOLUÇÕES

Oficialmente, o encontro do senador Rogério com prefeitos e lideranças políticos do Seridó teve o objetivo de debater demandas e buscar soluções para o fortalecimento da assistência à saúde nos municípios, mas a política dominou as conversas nessa reunião.

WALTER

Ao que tudo indica, o vice-governador Walter Alves não disputará a reeleição ao cargo de governador, enquanto substituir a atual governadora Fátima Bezerra, que concorrerá ao Senado. Walter voltará a disputar uma cadeira de deputado federal ou permanecer no cargo para e conduzir o processo sucessório.

CADU

Na falta de nomes de peso para concorrer ao cargo, a sistema governista analisa o nome do secretário da Fazenda, Cadu Xavier para representar a situação na disputa pelo governo em 2026. Hoje, Cadu tem se aproximado de Walter, o que reforça sua possível indicação como candidato governista pela confiança adquirida.

PESQUISA

Levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisa mostra que se as eleições fossem hoje, o presidente Lula teria um empate técnico com Michele Bolsonaro e com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas e perderia no segundo turno para Jair Bolsonaro, que está inelegível até 1230.

MANCHETE

Uma das revistas de maior sucesso no Brasil nos anos 1980, a Manchete voltará a circular a partir deste mês de março. A publicação será relançada como um projeto do empresário Marcos Salles, que adquiriu a marca Manchete no fim de 2024. A revista Manchete foi criada em 1952 pelo empresário Adolpho Bloch e circulou até o ano 2000, quando o grupo decretou falência.

PAPA

O Papa Francisco enfrenta problema delicado de saúde. Internado devido a uma infecção polimicrobiana das vias respiratórias, ele precisa de cuidados médicos e repouso absoluto. Ao referir a situação como complexa, o Vaticano não esconde a gravidade do problema de saúde enfrentado por Francisco.

CÓLICA

O Departamento de Fisioterapia da UFRN recebe voluntárias para participar da pesquisa que oferece acompanhamento profissional e tratamento gratuito para redução de dores menstruais. Podem participar mulheres residentes na região metropolitana de Natal, com idade entre 18 e 45 anos, com dor menstrual nos últimos três ciclos e ciclo menstrual regular.