NOTAS DA REDAÇÃO

SUCESSÃO

O ex-senador José Agripino sabe que não há tempo a perder e iniciou a estratégia política para assegurar a candidatura do prefeito de Mossoró ao governo do estado. Sabe que o senador Rogério Marinho tem grande poder de mobilização e quer anular essa força.

ALLYSON

O prefeito Allyson tem se mostrado hábil nas articulações e, com o auxílio de Agripino, já conta com os apoios da senadora Zenaide Maia, deputados Benes Leocádio, João Maia e Carla Dickson, prefeitos e lideranças municipais ligadas à oposição estadual.

UNIÃO

Em Brasília, procurado por lideranças de outros partidos, o prefeito Allyson garantiu aos dirigentes do União Brasil que permanecerá filiado nessa legenda. E fez questão de posar com o presidente Antônio Rueda, e ACM Neto e José Agripino.

ROGÉRIO

A partir de março, o senador Rogério Marinho irá visitar os municípios com o objetivo de angariar apoios políticos. Vai lembrar dos tempos em que foi ministro do presidente Jair Bolsonaro e as ajudas viabilizadas aos prefeitos do Rio Grande do Norte.

FRENTE

Na linha de frente dos apoios, Rogério conta com o senador Styvenson Valentim e o prefeito de Natal, Paulinho Freire. Entretanto, vem sendo pressionado pelo presidente do partido, José Agripino, para que passe a apoiar o prefeito de Mossoró.

DÍVIDAS

Está em moda entre os prefeitos recém-eleitos acusaram os antecessores de terem deixado os municípios endividados. Tem efeito político. Afinal de contas, o eleitor pode imaginar que um prefeito seja obrigado a só gastar o que puder pagar nos quatro anos.

MP

Em Natal, a vereadora Brisa Bracchi (PT) pediu ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) que investigue as dívidas reconhecidas pela Prefeitura do Natal na área da saúde, por conta de possíveis irregularidades em atos do Executivo.

UERN

Em campanha pela reeleição, a reitora Cicília Maia e o vice-reitor Chico Dantas reunião apoiadores, membros da comunidade acadêmica e sociedade em geral nesta segunda-feira (17), no Centro de Convivência do Campus Mossoró.

GRATUIDADE

No Encontro Nacional de Prefeitos, em Brasília a ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou a total gratuidade do Programa Farmácia Popular. Todos os 41 itens do programa, agora, passam a ser distribuídos de graça nas farmácias credenciadas.

AMPLIAÇÃO

A ministra anunciou que será ampliado o credenciamento para 758 cidades que ainda não contavam com o Farmácia Popular. A ideia é passar dos atuais 4.812 municípios (86% das cidades e 97% da população) com mais de 31 mil farmácias já credenciadas.