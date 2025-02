HRTM

Saudade Azevedo, Coordenadora das Unidades Hospitalares da II Macrorregião de Saúde divulgou os atendimentos no Hospital Regional Tarcísio Maias durante o mês de janeiro. Foram 686 casos de cirurgias gerais, 686 de ortopedia clínica e cirúrgica; 641 atendimentos de clínica médica e 238 nas demais especialidades.

TRANSPOSIÇÃO

A chegada das águas do São Francisco ao Rio Mossoró-Apodi está sendo vista como uma realidade não muito distante, com a obra iniciada neste mês de fevereiro na barragem de Pau dos Ferros. A água vai entrar por um túnel de 6,3 quilômetros em construção em Major Sales e seguir até a barragem de Angicos, em José da Penha.

DUPLICAÇÃO

A governadora Fátima Bezerra (PT) anunciou que o primeiro trecho da duplicação da BR-304 contemplará 97 quilômetros, abrangendo o trecho entre Mossoró e o final da Reta Tabajara, próximo a Riachuelo. O investimento total da obra será de R$ 700 milhões. O trecho Mossoró-Assu será executado em uma segunda etapa.

CÃMARA

A Câmara Municipal de Mossoró adquiriu 23 tablets para compor o sistema de votação do plenário. Antes, os dispositivos eram alugados a um custo aproximado de R$ 300 mil por ano. Investindo pouco mais de 28 mil reais novos aparelhos foram adquiridos, gerando uma economia de mais de R$ 1 milhão em 4 anos.

TURISMO

A governadora Fátima optou por solução política para a secretaria de Turismo, nomeando a ex-prefeita de Jandaíra por dois mandatos, Marina Marinho. Podendo ser candidata a deputada estadual nas próximas eleições, quando prefeita, chegou a 91% de aprovação.

MULHERES

Marina Marinho (PT) é a segunda mulher nomeada recentemente pela governadora Fátima. Nesta quinta-feira 13, a ex-vereadora Júlia Arruda foi nomeada para a Secretaria das Mulheres, da Juventude, da Igualdade e dos Direitos Humanos (SEMJIDH).

PROFESSORES

Em assembleia realizada em 11 deste mês, no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró, os professores da rede municipal de ensino deliberaram pela realização de uma parada de advertência no próximo dia 18, segundo dia letivo do ano.

BISPO

O monsenhor Antônio Rosendo dos Santos, 53 anos, foi nomeado como novo bispo da Diocese de Caicó (RN). Missionário redentorista, vai suceder dom Antônio Carlos Cruz Santos que foi transferido em julho de 2024 para a Diocese de Petrolina (PE).

SANTUÁRIO

O Prefeito de Caicó, Dr. Tadeu (PSDB) esteve no Ministério do Turismo onde pediu recursos para a construção do Santuário de Sant’Ana, com a imagem edificada. Recursos do OGU para início ainda este ano. Perguntamos, e como anda o Santuário de Santa Luzia?

COCO

O blog Território Livre noticia que a maior empresa mundial em venda de água de coco com operações nos Estados Unidos. Europa, Ásia e América Latina, a “Vita Coco”, dá sinais de interesse no Rio Grande do Norte, apresentou e estabeleceu contatos com o Governo.

GOLPES

No Brasil, as fraudes digitais representam um risco crescente para consumidores e empresas. Existe queda no volume total de fraudes em todas as Unidades Federativas (UFs), mas a taxa de tentativas por milhão de habitantes ainda preocupa, superando 4,7 mil registros por milhão